Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025
Falta menos de um ano para a abertura da Copa do Mundo de 2026. A competição, que será realizada entre Estados Unidos, Canadá e México, começa em junho.
Será a primeira edição do torneio com 48 seleções, novo formato adotado pela Fifa. A seleção brasileira está garantida na competição.
Também já estão definidas as datas do jogo de abertura e da grande final. Veja, abaixo todas as datas previstas para o torneio.
Copa do Mundo 2026: veja todas as datas
Jogo de abertura: 11 de junho de 2026
Final: 19 de julho de 2026
Primeira rodada: 11 a 17 de junho
Segunda rodada: 18 a 23 de junho
Terceira rodada: 24 a 27 de junho
32-avos de final: 28 de junho a 3 de julho
Oitavas de final: 4 a 7 de julho
Quartas de final: 8 a 11 de julho
Semifinais: 14 e 15 de julho
Disputa de terceiro lugar: 18 de julho
Veja como funciona a repescagem para a Copa
Faltando menos de um ano para a Copa do Mundo, a lista de seleções classificadas vai aumentando, mas também há equipes que terão uma “segunda chance” em busca da tão sonhada vaga.
A repescagem é o último caminho para quem ainda almeja estar no maior torneio de seleções do mundo. Esta será a primeira edição de um Mundial com 48 seleções. Estados Unidos, México e Canadá sediam a competição entre junho e julho de 2026.
Como era a repescagem
Até a Copa de 2022, no Catar, a repescagem contava com os duelos entre as seleções da América do Sul contra Ásia e os representantes da África contra Oceania.
Na Europa, 12 seleções se dividiam em três grupos na repescagem. As três melhores se classificavam.
Como funciona o novo formato
Serão seis seleções disputando um playoff. Dois participantes avançam da repescagem para a Copa de 2026.
O torneio será decidido em quatro jogos e duas fases. As duas melhores seleções do ranking da Fifa, entre as seis participantes, entram na fase final.
Na fase anterior, os confrontos das quatro equipes restantes serão definidos por sorteio. Os vencedores dos dois duelos disputam as duas vagas contra os melhores do ranking.
Os confrontos da repescagem serão disputados em pelo menos um dos países-sede e servirão como teste para a Copa. Os jogos acontecem em março de 2026.
Vale lembrar que a Europa segue sendo o único continente com “repescagem própria”. A Uefa tem direito a 16 vagas na Copa, sendo 12 de forma direta e quatro via repescagem.
Divisão das vagas para a Copa
Europa: 16 vagas diretas e nenhuma vaga na repescagem
América do Sul: 6 vagas diretas e 1 vaga na repescagem
América do Norte e Central: 6 vagas diretas e 2 vagas na repescagem
Ásia: 8 vagas diretas e 1 vaga na repescagem
África: 9 vagas diretas e 1 vaga na repescagem
Oceania: 1 vaga diretas e 1 vaga na repescagem. Com informações dos portais O Globo e CNN.