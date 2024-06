Economia Quando vão voltar os cortes na taxa de juros no Brasil? Veja as projeções de cinco bancos para o Copom

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2024

A Selic é a taxa básica de juros e, por conta disso, influencia diretamente todas as outras taxas da economia brasileira. (Foto: Freepik)

A decisão unânime do Comitê de Política Monetária (Copom) de interromper o ciclo de cortes da Selic trouxe alívio aos mercados. Segundo o Comitê do Banco Central (BC), a manutenção no patamar de 10,50% está alinhada com a estratégia de convergência da inflação de 2025 para o redor da meta.

No comunicado, o Copom manteve a visão de que o cenário internacional continua incerto. Em relação ao cenário interno, foram destacadas a maior resiliência na atividade e nos mercados de trabalho e as expectativas acima da meta na inflação.

“Num tom mais duro, não houve forward guidance, mas o conselho apresentou um cenário alternativo em que a estabilidade nas taxas seria capaz de aproximar a inflação da meta em 2025 (3,1%). O conselho afirmou que a taxa de juros deve ser mantida em patamar restritivo até que as expectativas estejam novamente ancoradas”, afirmam David Beker e Natacha Perez, do Bank of America (BofA).

O BofA, ao lado do BV, BTG Pactual e Itaú, não vê mais cortes na Selic este ano. Assim, a taxa deve fechar 2024 no patamar de 10,50%.

Para o economista-chefe do BV, Roberto Padovani, enquanto as dúvidas sobre o fiscal e sobre a próxima gestão da autarquia permanecerem, as expectativas de inflação não vão cair. “Imaginamos que, pelos próximos seis a nove meses, o Banco Central não volta a cortar taxa de juros”, diz.

Em linha, o estrategista macro do BTG Portfolio Solutions, Álvaro Frasson, destaca ainda o mercado de trabalho doméstico “mais dinâmico” do que o esperado e a falta de sinais claros do Federal Reserve sobre o ciclo de cortes nos juros norte-americanos.

O superintendente de pesquisa econômica do Itaú, Fernando Gonçalves, diz também que “a Selic onde está é o suficiente para fazer a inflação de 2025 convergir para a meta” e que o comunicado passa um “cenário de juros altos por tempo prolongado como mensagem base”.

Mais cortes

Diferente dos bancos listados acima, o Santander vê espaço para um retorno da flexibilização dos juros já este ano.

Para a economista-chefe do Santander, Ana Paula Vescovi, a taxa básica de juros deve fechar 2024 a 10%. “Vemos um viés ascendente em nossa projeção dada a declaração de hoje”, pondera.

Os cortes devem voltar nos dois últimos encontros do ano, sendo de 0,25 ponto percentual (p.p.) cada. Segundo a equipe de macroeconomia, a justificativa para a possível volta da flexibilização no Brasil é quádrupla:

• o ciclo de flexibilização nos Estados Unidos deve começar ainda no quarto trimestre de 2024 (4T24);

• a atual dinâmica da inflação deve continuar benigna até o final do ano;

• as expectativas de inflação não deve se deteriorar mais; e

• a atividade deve retornar à tendência de desaceleração no segundo trimestre (2T24), dado o menor impulso fiscal.

2024-06-25