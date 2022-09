Polícia Quantia em dólares equivalente a mais de meio milhão de reais é apreendida em rodovia federal no interior do RS

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O dinheiro era transportado dentro de meias escondidas no painel de um carro Foto: PRF/Divulgação O dinheiro era transportado dentro de meias escondidas no painel de um carro. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu quase 95 mil dólares que eram transportados dentro de meias escondidas no interior do painel de um carro na BR-285, em Ijuí, na região Noroeste do Rio Grande do Sul. O veículo foi abordado na tarde de terça-feira (27).

Na Saveiro, com placas de Santa Maria, viajavam duas irmãs, de 39 e 40 anos. Elas disseram aos policiais que estavam voltando do Uruguai. Durante vistoria no veículo, os agentes descobriram um compartimento oculto no painel e encontraram os dólares. A quantia equivale a mais de meio milhão de reais.

As mulheres não souberam explicar a origem do dinheiro. A mais velha já tinha antecedentes por porte ilegal de arma de fogo. A dupla foi detida e será investigada por crime financeiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia