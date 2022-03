Política “Quantidade de pequenos negócios abertos no Brasil em 2021 é a maior da história”, diz Bolsonaro

16 de março de 2022

Segundo os dados citados pelo presidente, mais de 3,9 milhões de novos microempreendedores iniciaram novos negócios no ano passado no País Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Segundo os dados citados pelo presidente, mais de 3,9 milhões de novos microempreendedores iniciaram novos negócios no ano passado no País. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro ressaltou, nesta quarta-feira (16), que a abertura de pequenos negócios no Brasil bateu recorde no ano passado.

“Quantidade de pequenos negócios abertos no Brasil em 2021 é a maior da história. Consolidação jurídica do MEI [microempreendedor individual], Lei da Liberdade Econômica, desburocratizações, digitalização histórica, tempo e menos gastos foram uns dos incentivos para melhoria do ambiente de negócios”, declarou Bolsonaro nas redes sociais.

Segundo dados do Sebrae, destacados pelo presidente, mais de 3,9 milhões de microempreendedores iniciaram novos negócios no ano passado no País. O número representa um crescimento de 19,8% em relação a 2020.

Pix

Na terça-feira (15), Bolsonaro afirmou que, com o Pix, “as pessoas vão economizar com os bancos aproximadamente R$ 20 bilhões no corrente ano”.

O Pix é um meio de pagamento eletrônico instantâneo e gratuito lançado pelo Banco Central para pessoas físicas e jurídicas.

