Por Redação O Sul | 16 de março de 2022

Cinco estabelecimentos comerciais foram fiscalizados em Quaraí Foto: MP/Divulgação Cinco estabelecimentos comerciais foram fiscalizados em Quaraí. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

Mais de uma tonelada de alimentos impróprios para o consumo foi apreendida em Quaraí, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, durante uma operação realizada na terça-feira (15) pelo Ministério Público.

Cinco estabelecimentos comerciais foram fiscalizados: dois supermercados e três açougues. Conforme o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Segurança Alimentar, Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, as principais irregularidades encontradas foram produtos com prazo de validade vencido ou sem prazo de validade, sem procedência e rotulagem e com armazenamento inadequado.

Os nomes dos locais não foram divulgados. A operação contou com a participação da Vigilância Sanitária de Quaraí, das secretarias estaduais da Saúde e da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, da Polícia Civil e da Brigada Militar.

