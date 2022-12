Futebol Quanto Pelé ganhava quando era jogador? Compare com o salário dos astros dos dias atuais

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2022

Na foto, Pelé em sua despedida do futebol. Ao longo da carreira, Edson Arantes do Nascimento marcou 1.282 gols. (Foto: Divulgação)

Ao longo da carreira, Edson Arantes do Nascimento marcou 1.282 gols, conquistou três Copas do Mundo e se tornou o maior jogador de todos os tempos. Isso significa que ele deve estar rico, não? Não é bem assim. Isso porque, na década que Pelé jogava, os salários passavam longe de ser astronômicos como nos dias atuais. Então, quanto o Rei ganhava na época?

Pelé atuou profissionalmente apenas por dois clubes na carreira: o Santos, de 1956 a 1974, e o New York Cosmos, dos Estados Unidos, de 1975 a 1977. Em 1961, foi divulgada quanto o Rei ganhava através de jornais na época – cerca de Cr$ 2 milhões, que, segundo especialistas, corresponde a R$ 70 mil em valores atuais.

No auge de sua carreira, no entanto, na década de 1960, o salário de Pelé sofria variações e poderia chegar em R$ 100 mil, também convertendo para os dias atuais.

Quando foi para o New York Cosmos, em 1975, foi divulgada que Pelé fez um contrato que lhe rendia US$ 2,5 milhões por ano. Em valores atualizados pela inflação estadunidense, isso equivale hoje a US$ 10,9 milhões ou R$ 25,5 milhões pelo câmbio atual.

De acordo com a revista Forbes junto a analistas financeiros, Pelé, se jogasse hoje na Europa, receberia em torno de 223 milhões de dólares por ano (aproximadamente R$ 1,2 bilhão). O valor da multa rescisória de um jogador assim ficaria em torno de 300 milhões de dólares.

Para ter noção, esses são os 10 jogadores mais bem pagos do mundo segundo a Forbes. Pelé estaria na liderança.

– Kylian Mbappé – US$ 128 milhões;

– Lionel Messi – US$ 120 milhões;

– Cristiano Ronaldo – US$ 100 milhões;

– Neymar – US$ 87 milhões;

– Mohamed Salah – US$ 53 milhões;

– Erling Haaland – US$ 39 milhões;

– Robert Lewandowski – US$ 35 milhões;

– Eden Hazard – US$ 31 milhões;

– Andrés Iniesta – US$ 30 milhões;

– Kevin De Bruyne – US$ 28 milhões.

Velório

O corpo de Pelé sairá do hospital Albert Einstein na madrugada do dia 2 de janeiro em direção a Vila Belmiro, onde acontecerá o velório aberto aos fãs no centro do gramado do estádio o para que os fãs possam se despedir do ídolo a partir das 10h.

Os fãs entrarão pelos portões 2 e 3, com saída pelos portões 7 e 8. Autoridades terão acesso pelo portão 10. São esperados representantes da Fifa e da Conmebol no funeral.

O velório terá duração de 24 horas, das 10h do dia 2 de janeiro até às 10h do dia 3, quando começará o cortejo com o corpo do Rei do futebol pelas ruas de Santos, passando pela casa de Dona Celeste, mãe de Pelé, até o cemitério vertical Memorial Necrópole Ecumênica. As informações são do jornal O Globo.

