Futebol Neymar, Mbappé, Obama, Macron: atletas e políticos se despedem de Pelé

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O craque foi vítima de complicações de um câncer no cólon. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Diversos atletas e políticos, entre outras personalidades, se manifestaram com homenagens a Pelé após o anúncio de sua morte, nesta quinta-feira (29), aos 82 anos. O craque foi vítima de complicações de um câncer no cólon e a causa da morte do ex-jogador de futebol foi falência múltipla de órgãos em decorrência do câncer de cólon.

“Diria que, antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte. Pelé mudou tudo. Transformou o futebol em arte, em entretenimento”, afirmou o atacante Neymar, nesta quinta-feira (29), em publicação em seu perfil em uma rede social.

O jogador do PSG (França) também destacou o fato de que o Rei do Futebol mudou a forma como o futebol brasileiro passou a ser visto no mundo: “[Pelé] deu visibilidade ao Brasil. O futebol e o Brasil elevaram seu status graças ao Rei! Ele se foi, mas a sua magia permanecerá. Pelé é eterno”.

Outra estrela do futebol atual, o francês Kylian Mbappé, também desejou que o Rei do Futebol descanse em paz. Mas também afirmou que o legado deixado pelo eterno camisa 10 da seleção brasileira jamais será apagado: “O Rei do Futebol nos deixou, mas o seu legado jamais será esquecido”.

Já o craque argentino Lionel Messi, peça fundamental na campanha do tricampeonato mundial da Argentina e eleito o craque da Copa do Catar, foi curto em uma mensagem no Instagram: “Descanse em paz Pelé”.

O português Cristiano Ronaldo também se pronunciou sobre a perda de Pelé. Em mensagem em suas redes sociais ele demonstrou o seu carinho pelo povo brasileiro neste momento: “Meus profundos sentimentos a todo o Brasil, e em particular à família do senhor Edson Arantes do Nascimento. Um mero adeus ao eterno Rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça neste momento todo o mundo do futebol. Uma inspiração para tantos milhões, uma referência de ontem, hoje e sempre. O carinho que sempre demonstrou por mim foi recíproco em todos os momentos que partilhamos, mesmo à distância. Jamais será esquecido e a sua memória perdurará para sempre em cada um de nós, amantes de futebol. Descansa em paz, Rei Pelé”.

Já o atacante brasileiro Richarlison, que foi o autor do gol mais bonito da Copa do Catar, na vitória de 2 a 0 do Brasil sobre a Sérvia (2 a 0), afirmou que o futebol se despediu do seu capítulo mais bonito: “Você sempre será o maior, porque há 60 anos, com todas as dificuldades que enfrentava, já fazia o que alguns poucos conseguem fazer hoje em dia. O cara que dedicou seu milésimo gol às crianças e fez nosso país descobrir que podia muito mais. Você é e sempre será incomparável, Rei. Você é eterno”.

Reconhecida mundialmente como a Rainha do Futebol, Marta também lamentou a morte do Eterno Rei. Ao lado de Edson Arantes do Nascimento, a também camisa 10 da Seleção Brasileira representa a realeza do esporte. Em um vídeo enviado ao Sportv, a atacante exaltou os ensinamentos de Pelé para o mundo do futebol. “Meu Rei, nosso Rei, muito obrigada! Você mostrou o melhor, ensinou ao mundo com arte e maestria o poder único e de escala global de fomento, mobilização e engajamento do nosso tão amado esporte. Pelos seus pés, fomos e continuaremos abençoados pela sua arte. Te amo, Rei. Descanse em paz”, lamentou Marta.

O presidente da França, Emmanuel Macron, publicou uma foto de Pelé acompanhada das palavras: “O jogo. O rei. A eternidade”. França e Brasil disputaram a final da Copa de 1998, quando os franceses levaram a melhor.

O presidente argentino, Alberto Fernández, classificou Pelé como “um dos melhores jogadores de futebol da história”. Os argentinos reivindicam que Diego Maradona ocupa o posto de maior craque de todos os tempos. “Lembramos sempre aqueles anos em que Pelé encantou o mundo com suas habilidades. Um grande abraço a sua família e ao povo do Brasil”, disse Fernandez.

Ex-presidente dos Estados Unidos por dois mandatos, Barack Obama disse que Pelé era um dos maiores, um dos atletas mais reconhecidos do mundo e alguém que havia compreendido o poder do esporte de unir as pessoas. “Nossos pensamentos estão com sua família e com todos que o amavam e admiravam”.

O presidente da Bolívia, Evo Morales, disse estar muito consternado com a morte do irmão Edson Arantes do Nascimento, “melhor jogador brasileiro de futebol do mundo”. “Nossa solidariedade a sua família, a seus amigos e admiradores. Pelé viverá para sempre na memória de quem admira e pratica o futebol”.

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, publicou uma nota no site oficial da Presidência da República Portuguesa em que lamenta a morte de Pelé e apresenta condolências ao povo brasileiro, familiares e amigos do jogador.

“Pelé foi um rei do Futebol, um símbolo do Brasil, marcou gerações e será para sempre recordado como um dos maiores do mais popular desporto do mundo”, diz o texto. As informações são da Agência Brasil e da CBF.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol