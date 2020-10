Os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia são os Estados com o maior número de acordos fechados para preservação do emprego. Veja abaixo:

– São Paulo: 5.922.785

– Rio de Janeiro: 1.892.521

– Minas Gerais: 1.712.957

– Rio Grande do Sul: 1.140.125

– Bahia: 973.207.

No caso dos contratos suspensos, os salários são cobertos pelo governo federal até o limite do teto do seguro-desemprego (R$ 1.813,03) para funcionários de empresas com receita bruta até R$ 4,8 milhões. Já quem teve a jornada reduzida, recebe o salário proporcional da empresa e um complemento relativo a uma parte do valor do seguro-desemprego.

Em ambos os casos, os trabalhadores têm direito à estabilidade pelo tempo equivalente à suspensão ou redução.

Veja como ficam os pagamentos dos benefícios para preservação de emprego: