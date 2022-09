Rio Grande do Sul Quase 500 iPhones e smartwatches importados ilegalmente são apreendidos em Santana do Livramento

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2022

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante por descaminho, que é o ingresso de produtos permitidos, mas sem passar pelos trâmites tributários Foto: Foto: PRF/Divulgação Um homem de 34 anos foi preso em flagrante por descaminho, que é o ingresso de produtos permitidos, mas sem passar pelos trâmites tributários. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: Foto: PRF/Divulgação

Quase 500 celulares e smartwatches foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Santana do Livramento, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, nesta segunda-feira (12). Ao todo, a carga recolhida soma 438 iPhones e 56 relógios – 494 itens.

O homem, de 34 anos, foi preso em flagrante por descaminho, que é o ingresso de produtos permitidos, mas sem passar pelos trâmites tributários. O caso se difere de contrabando, por exemplo, que é quando ocorre a entrada de produtos proibidos no território nacional. Os eletrônicos e o carro foram apreendidos.

De Rivera

A PRF recebeu informações do serviço de inteligência de que o carro estava entrando na BR-158 a partir de uma via vicinal. Os agentes abordaram o veículo, que seguia do Uruguai para Porto Alegre, a quase 500 km de Livramento.

Ao revistarem o carro, os policiais encontraram a carga. O motorista admitiu que tinha recolhido os equipamentos em Rivera, cidade uruguaia vizinha de Livramento, e que os entregaria na Capital.

