Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2022

Motivo seria uma suposta busca por protagonismo por parte do jogador francês Foto: Reprodução Motivo seria uma suposta busca por protagonismo por parte do jogador francês. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O atacante Neymar ainda estaria incomodado com atitudes de Mbappé no Paris Saint-Germain. O motivo seria uma suposta busca por protagonismo por parte do francês, segundo apuração do portal “Goal”. A publicação também ressalta que, apesar do incômodo do brasileiro, o camisa 10 do PSG segue adotando uma postura amena sobre o assunto, evitando falar sobre o tema, para evitar desgastes internos e externos.

Ainda de acordo com o site, o zagueiro Sergio Ramos, junto com outros líderes experientes do elenco do PSG, estariam orientando Neymar. O brasileiro busca se manter distante de novas polêmicas, visando manter a forma física, técnica e mental para a Copa do Mundo no Qatar.

No último jogo do PSG na Uefa Champions League, contra a Juventus, uma jogada de Mbappé gerou polêmica. O francês optou por finalizar, sem sucesso, ao invés do passe para Neymar, que sairia livre para ampliar o marcador.

