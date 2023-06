Brasil Quase 60% dos alunos desistem antes de completar ensino superior no Brasil, aponta relatório

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2023

De acordo com o estudo, 90% dos jovens que ingressam na faculdade têm renda de até 3 salários-mínimos. Foto: Divulgação

O Mapa do Ensino Superior no Brasil, do Instituto Semesp, apontou que mais da metade dos alunos que entram em faculdades no país desiste antes de completar o curso.

“Infelizmente, este é um dado negativo, que preocupa”, avaliou o diretor-executivo do Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação (Semesp), Rodrigo Capelato. Segundo ele, o estudo acompanhou alunos que ingressaram no ensino superior em 2017 até 2021.

“Acabamos revelando uma desistência elevada: 55,5% desistiram do curso; 18,1% continuam cursando e apenas 26,3% concluíram no tempo devido”, completou.

De acordo com Capelato, há uma série de aspectos que explica o porquê da alta evasão.

Há alguns em comum com todos os países, mesmo os mais desenvolvidos: “Há falta de aderência da oferta do ensino superior com relação às expectativas dos jovens de hoje.”

“Esses jovens querem contato com mercado de trabalho cedo, vida digital, e ingressar num bacharelado de 4,5 anos pode frustrá-los.”

No Brasil, porém, há características que impactam neste aspecto negativo.

“A questão econômica é fundamental: 80% da oferta do Ensino Superior é por meio da iniciativa privada, que precisa pagar mensalidade.”

De acordo com o estudo, 90% dos jovens que ingressam na faculdade têm renda de até 3 salários-mínimos, 45% de até 1,5 salário-mínimo, e, portanto, “têm dificuldade de pagar mensalidades e se manter no ensino.”

Ao mesmo tempo, o especialista destaca que o ensino de educação básica pública tem baixa qualidade.

“Por isso, alunos chegam com deficiência no ensino superior, principalmente nas áreas de exatas, não conseguem acompanhar e desistem.”

Outro fator conectado à questão econômica é a escolha do curso, que geralmente se dá pelo preço e localização, com estudantes entrando na faculdade “pouco vocacionados”, aumentando a chance de evadir.

Capelato não acredita ser possível reverter a situação a curto prazo, mas a solução passa por “políticas de acesso ao ensino superior e revolução na educação básica”.

Raio-X

Apenas 17,7% dos alunos com idades compatíveis com o ensino superior estão cursando uma faculdade.

A diferença é grande entre os estados: a maior taxa é do Distrito Federal, com 30,5%; e o pior é o Maranhão, com 10,3%.

São Paulo, por exemplo, tem 19,6% de taxa de adesão.

Quase 60% dos alunos desistem antes de completar ensino superior no Brasil, aponta relatório

