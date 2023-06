Economia Projeções de inflação de 2023, 2024 e 2026 caem; estimativa do PIB deste ano sobe a 2,18%

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2023

As projeções para a inflação feitas pelos analistas de mercado voltaram a cair na semana para os anos de 2023, 2024, e 2026, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (26) pelo Relatório Focus do Banco Central. A estimativa do IPCA para este ano caiu pela sexta semana seguida, de 5,12% para 5,06%.

A projeção para o PIB de 2023 subiu de 2,14% para 2,18%, na sétima semana consecutiva de melhora.

Inflação

A previsão da inflação para 2024 caiu para um patamar abaixo de 4%, ficando em 3,98% nesta semana, no quarto recuo seguido da estimativa do mercado. A projeção para o IPCA de 2025 foi mantida em 3,80% e a de 2026 caiu de 3,80% para 3,72%.

Especificamente para os preços administrados, a projeção do IPCA para 2023 recuou pela oitava semana seguida, de 9,09% para 9,03%. A estimativa para 2024 caiu de 4,50% para 4,44% e as 2025 e 2026, continuaram em 4%.

PIB

A projeção para o PIB de 2024 subiu, de crescimento estimado em 1,20% para 1,22%, enquanto a e 2025 cresceu de 1,80% para 1,83% e a 2026 caiu de 1,99% para 1,92%.

Selic

A projeção da taxa de juros básica da economia brasileira (Selic) permaneceu nos mesmos 12,25% da semana passada. A estimativa para 2024 continuou em 9,50% e a de 2025 foi mantida em 9%. A de 2026 continuou em 8,75%.

Câmbio

A estimativa para o dólar em 2023 se manteve em R$ 5,00 na semana, enquanto a projeção para 2024 continuou em R$ 5,10. A de 2025 recuou de R$ 5,18 para R$ 5,15, e a projeção para 2026 foi mantida em R$ 5,25.

Resultado primário

A projeção para resultado primário em 2023 se manteve no mesmo déficit -1,01% do PIB observado na semana passada. A estimativa para 2024 também continuou em -0,80% do PIB, enquanto a de 2025 melhorou, passando de -0,50% do PIB para -0,45% do PIB. A de 2026 foi de -0,25% para -0,24% do PIB.

Dívida pública

Para a dívida líquida do setor público, a projeção para este ano recuou de 60,60% do PIB para 60,47% do PIB, enquanto a de 2024 recuou de 64,20% para 63,90% do PIB. Pra 2025, a estimativa recuou de 66,0% do PIB para 65,50% do PIB. A de 2026 cresceu de 67,10% para 67,15% do PIB.

Balança comercial

A projeção para a balança comercial brasileira em 2023 subiu de um superávit esperado de US$ 61,15 bilhões para US$ 62 bilhões, enquanto a estimativa para 2024 caiu de um saldo positivo de US$ 57,80 bilhões para US$ 55,61 bilhões. Pra 2025 e 2026, as projeções foram mantidas em US$ 55 bilhões.

Projeções de inflação de 2023, 2024 e 2026 caem; estimativa do PIB deste ano sobe a 2,18%

