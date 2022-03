Mundo Quase 6,5 milhões de pessoas são deslocadas na Ucrânia devido à guerra, diz a ONU

Por Redação O Sul | 21 de março de 2022

Muitos dos deslocados são particularmente vulneráveis Foto: Reprodução Muitos dos deslocados são particularmente vulneráveis. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A agência de migração da ONU (Organização das Nações Unidas) disse nesta segunda-feira (21) que quase 6,5 milhões de pessoas foram deslocadas dentro da Ucrânia como resultado direto da guerra, superando suas piores previsões.

Os números são de um estudo realizado pela Organização Internacional para as Migrações entre 9 e 16 de março. Eles se somam às mais de 3,3 milhões de pessoas que a agência da ONU diz terem fugido através das fronteiras desde que a invasão russa começou em 24 de fevereiro.

“A escala do sofrimento humano e do deslocamento forçado devido à guerra excede em muito qualquer planejamento de cenário de pior caso”, disse António Vitorino, diretor-geral da OIM (Organização Internacional para as Migrações).

Ele disse que as equipes da OIM estão prestando ajuda a milhares de pessoas com alimentos e cobertores, mas as que estão em áreas severamente afetadas continuam fora de alcance.

Muitos dos deslocados são particularmente vulneráveis, incluindo mulheres grávidas, idosos e pessoas com doenças crônicas, disse a OIM. A agência reiterou um apelo à cessação das hostilidades e à criação de corredores humanitários para permitir a fuga de civis.

