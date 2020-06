Rio Grande do Sul Quase 90% da população gaúcha tem acesso à água tratada

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Os dados são do estudo "Água potável e saneamento no RS" Os dados são do estudo "Água potável e saneamento no RS". (Foto: Reprodução)

Com uma população de 11,3 milhões de pessoas, o Rio Grande do Sul garante acesso ao abastecimento de água tratada a 89,8% dos habitantes, enquanto a coleta e o tratamento de esgoto estão disponíveis para 86,1%. Os dados, referentes ao ano de 2018, integram o estudo “Água potável e saneamento no RS”, produzido pelo Departamento de Economia e Estatística, vinculado à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão.

A publicação, divulgada nesta segunda-feira (22), dá sequência às pesquisas do departamento destinadas a monitorar a situação do Estado em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável elaborados pela ONU (Organização das Nações Unidas).

No RS, os dados de acesso à água potável e segura – ou seja, fornecida pela rede geral de distribuição – apresentaram ligeira melhora na comparação com 2016 (88,2%) e 2017 (88,5%) e colocam o Estado na quarta posição no País neste quesito, atrás apenas de São Paulo (95,8%), Distrito Federal (95%) e Paraná (90,3%). No Brasil o percentual ficou em 84,9%.

Em 2018, 10,1% dos gaúchos tinham acesso à água por outras formas de abastecimento, como poço profundo ou artesiano (6,8%), poço raso ou cacimba (2%) e fonte ou nascente (1,3%). Da população do Estado contemplada pela rede geral de abastecimento, 97,9% dispunha do serviço diariamente, enquanto 1,3% tinha acesso de quatro a seis vezes por semana e 0,5% de uma a três vezes por semana.

Apesar da ligeira evolução na comparação com os anos anteriores (84,3% em 2016 e 85,8% em 2017), no caso do acesso a serviços de coleta e tratamento de esgoto adequados, o RS ficou em 17° lugar no ranking nacional em 2018. Enquanto no Estado o percentual da população com acesso chegou a 86,1%, Distrito Federal (99,9%), Paraná (99,8%) e Santa Catarina (98,8%) estavam no topo do ranking. A média brasileira no indicador ficou em 79,2% no último período analisado.

Outro dado importante para analisar o acesso ao saneamento adequado é a existência de banheiros nos domicílios. No Rio Grande do Sul, 99,6% das casas tinham pelo menos um, percentual que coloca o Estado na nona posição no País. No Brasil, o percentual é de 97,6%, enquanto o Distrito Federal (100%), Goiás (99,9%) e Rio de Janeiro (99,9%) ocupam a liderança.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul