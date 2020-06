Rio Grande do Sul Regiões de Caxias do Sul e Uruguaiana retornam para a bandeira laranja

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Sétima rodada do Distanciamento Controlado foi divulgada no sábado Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Sétima rodada do Distanciamento Controlado foi divulgada no sábado. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Na sétima rodada do Distanciamento Controlado, quatro regiões apresentaram melhora nos indicadores de propagação da Covid-19 e da capacidade de atendimento do sistema de saúde e passaram para bandeiras menos restritivas. Conforme o Decreto Estadual 55.321, essas novas bandeiras estão valendo desde a 0h desta segunda-feira (22).

As regiões de Caxias do Sul e Uruguaiana, que eram as duas únicas com bandeira vermelha (risco alto) na última semana, migraram para laranja (risco médio). Bagé e Santa Rosa também progrediram, saindo da bandeira laranja para a amarela (risco baixo). Essas quatro regiões podem adotar protocolos menos restritivos até as 23h59min da próxima segunda-feira (29).

Já as regiões que apresentaram piora nos indicadores mudam as bandeiras nesta terça-feira (23) e devem restringir serviços. Mais informações podem ser obtidas em www.distanciamentocontrolado.rs.gov.br.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul