Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2021

A BM (Brigada Militar) apreendeu quase meia tonelada de maconha de uma organização criminosa em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O flagrante foi realizado pelo 26º BPM na noite de quarta-feira (13) no bairro Granja Esperança.

Houve ainda a apreensão de uma pistola calibre 765 com numeração suprimida e sete munições, 35 pacotes de cigarros contrabandeados, duas balanças digitais de precisão e um bloqueador de sinal de rastreador, além de uma moto Honda Titan, de cor vermelha, com baú de cor verde. Um criminoso foi preso.

O serviço de inteligência do 26º BPM tinha a informação que um indivíduo, tripulando uma motocicleta com as mesmas características. Os policiais militares avistaram então o veículo suspeito chegando em frente a uma residência, sendo feita a abordagem. No baú da moto foi encontrada a arma e dez quilos de maconha.

O condutor da motocicleta foi identificado e confessou que tinha mais drogas dentro da casa. No imóvel, os policiais militares depararam-se com mais 447 quilos de maconha, totalizando aproximadamente 457 quilos, bem como os pacotes de cigarros e demais materiais. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Gravataí.

