Educação Bolsonaro nomeia Danilo Giroldo, primeiro nome na lista tríplice, como reitor da Furg

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Danilo Giroldo já faz parte da administração da FURG e, atualmente, exerce o cargo de vice-reitor Foto: Twitter/Reprodução Danilo Giroldo já faz parte da administração da FURG e, atualmente, exerce o cargo de vice-reitor. (Foto: Twitter/Reprodução) Foto: Twitter/Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro acatou a sugestão da lista tríplice feita após consulta à comunidade acadêmica da FURG (Universidade Federal do Rio Grande) e nomeou o professor Danilo Giroldo ao cargo de reitor. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (14).

A decisão vai na contramão da escolha dos gestores responsáveis pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e da UFPEL (Universidade Federal de Pelotas) – nas quais o político optou por nomes classificados abaixo da primeira colocação. Em ambas oportunidades, Bolsonaro foi criticado por desrespeitar a tradição da lista tríplice.

Novo reitor da FURG

Próximo reitor da Universidade do Rio Grande, Danilo Giroldo já faz parte da administração da FURG e, atualmente, exerce o cargo de vice-reitor. O professor Renato Duro Dias sucederá ele no posto. A terceira colocada na lista tríplice, Danubia Bueno Espíndola, também fará parte do grupo de gestores.

Giroldo é paulista e se formou no curso de Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Carlos. Ele realizou mestrado e doutorado em Ecologia e Recursos Naturais pela mesma instituição, localizada no interior de São Paulo, antes de ingressar na FURG em 2004.

O professor Danilo irá substituir Cleuza Dias, que exerceu dois mandatos na reitoria, já na próxima semana. Entretanto, a cerimônia de posse, que acontecerá após a transmissão do cargo, não tem uma data definida.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Educação