Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2023

A operação ocorreu em cinco mercados em São Gabriel Foto: MP/Divulgação A operação ocorreu em cinco mercados em São Gabriel. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

Agentes do Programa Segurança Alimentar RS, do MP (Ministério Público), apreenderam 7,7 toneladas de alimentos impróprios para o consumo durante uma operação em cinco mercados em São Gabriel, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, na quarta-feira (18).

Todos os estabelecimentos foram autuados, sendo um deles totalmente interditado e os outros com interdições parciais, por péssimas condições de higiene. O proprietário de um dos mercados foi conduzido à delegacia da Polícia Civil por ser reincidente em autuações pela Vigilância Sanitária, por esconder mais de cinco toneladas de produtos vencidos em um contêiner e por ter em seu estabelecimento produtos com etiquetas de validade sobrepostas.

Entre as irregularidades encontradas durante a operação, estão produtos com rotulagem incorreta, carnes sem procedência e com armazenamento inadequado, padaria com alimentos sem validade ou com a validade vencida, mal acondicionados e sem procedência. Ainda foi constatada área de manipulação de alimentos com temperatura inadequada.

Também na quarta-feira, em São Gabriel, fiscais cumpriram um mandado de busca e apreensão em um local clandestino que fabricava mel. O proprietário foi autuado.

Na terça-feira (17), durante outra operação na cidade, já haviam sido apreendidas 3,2 toneladas de alimentos impróprios para o consumo.

