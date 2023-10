Política Presidente da EBC deixa governo após repostar mensagem ofensiva a apoiadores de Israel

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Doyle compartilhou uma publicação do ilustrador Carlos Latuff que dizia: “Não precisa ser sionista para apoiar Israel. Ser um idiota é o bastante”. Foto: Agência Brasil Doyle compartilhou uma publicação do ilustrador Carlos Latuff que dizia: “Não precisa ser sionista para apoiar Israel. Ser um idiota é o bastante”. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Empresa Brasil de Comunicação, Hélio Doyle, informou nessa quarta-feira (18) que deixará o governo após repostar em suas redes sociais uma mensagem ofensiva a apoiadores de Israel.

Doyle compartilhou uma publicação do ilustrador Carlos Latuff que dizia: “Não precisa ser sionista para apoiar Israel. Ser um idiota é o bastante”.

Momentos depois de repostar a publicação, Doyle apagou a postagem e emitiu uma nota em que disse que o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, manifestou “descontentamento” com a mensagem.

“O ministro Paulo Pimenta me manifestou hoje (quarta) seu descontentamento por eu ter repostado, no X , postagem de terceiro acerca do conflito no Oriente Médio. Disse-me que a referida repostagem e sua repercussão na imprensa criaram constrangimentos ao governo, que mantém posição de neutralidade no conflito, em busca da paz e da proteção aos cidadãos brasileiros”, escreveu.

O agora ex-presidente da EBC disse ainda que, após a repercussão, deixou a presidência da estatal e pediu desculpas.

“Diante disso, pedi desculpas e comuniquei que deixo a presidência da EBC, agradecendo ao ministro Pimenta e ao presidente Lula pela confiança em mim depositada por todos esses meses”, escreveu Doyle em um comunicado aos funcionários da EBC, posteriormente postado também em rede social, escreveu.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/presidente-da-ebc-deixa-governo-apos-repostar-mensagem-ofensiva-a-apoiadores-de-israel/

Presidente da EBC deixa governo após repostar mensagem ofensiva a apoiadores de Israel

2023-10-19