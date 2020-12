Rio Grande do Sul Quase sete meses depois, o prefeito reeleito de Uruguaiana voltou a receber teste positivo para coronavírus

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Ronnie Mello, de 38 anos, manifestou sintomas de Covid no sábado. (Foto: Divulgação)

Quase sete meses depois de contrair o coronavírus, o prefeito reeleito da cidade gaúcha de Uruguaiana (Fronteira-Oeste), Ronnie Mello (Progressistas), 38 anos, voltou a receber teste positivo para a doença. A informação foi confirmada oficialmente nesta segunda-feira, após exames – os sintomas se manifestaram no sábado e, desde então, ele está em isolamento domiciliar.

A primeira-dama Paolla Mello, que é médica, também foi contaminadas e cumpre quarentena em casa. Ambos passam bem, de acordo com uma nota divulgada no final da manhã e que acrescenta:

“O mundo vive um momento delicado e Uruguaiana faz parte desse contexto em que prevenção, conscientização e informação são fundamentais. Ressaltamos a importância da máscara, álcool-gel e distanciamento social. Os cuidados individuais e coletivos são essenciais para evitar o contágio. Seguimos mobilizados e unidos contra a Covid-19”.

Embora o caso seja tratado pelo Executivo municipal como o primeiro registro de reinfecção no município, a 10ª CRS (Coordenadoria Regional de Saúde) ressalta que ainda não é possível confirmar esse fato. Até porque deve ser levada em conta a hipótese de que o primeiro exame (realizado em 15 de maio) pode ter resultado, na verdade, um “falso positivo” causado por síndrome gripal comum .

Fontes oficiais como a própria SES (Secretaria Estadual de Saúde) do Rio Grande do Sul trabalham com o parâmetro de que a reinfecção só pode ocorrer quando o coronavírus é detectado por dois testes do tipo “RT-PCR” com intervalo mínimo de três meses entre cada um.

Medidas mais restritivas

Na semana passada, a prefeitura de Uruguaiana (que faz fronteira com a cidade argentina de Paso de Los Libres), editou um novo decreto municipal, com regras mais rigorosas para conter o avanço local da pandemia de coronavírus. As medidas incluem penalidades como multas e cassação de alvará.

“Manifestamos a nossa preocupação no que se refere ao abandono, por parte de uma parcela da população, dos protocolos de segurança relacionados à pandemia”, frisou um trecho do documento. “É importante que todos tenham responsabilidade e permaneçam com a mesma disciplina e atenção do início do período. Não realizar aglomerações, usar máscara e álcool-gel são práticas que salvam vidas e amenizam os efeitos causados pela Covid.”

“Além disso, com a colaboração de cada pessoa não haverá necessidade do Poder Público intervir com medidas restritivas no comércio. Assim, preservando o funcionamento das empresas, desenvolvimento da cidade e emprego e renda das pessoas”, acrescentou.

De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde, Uruguaiana registrava até esta segunda-feira um total de 2.709 casos de coronavírus. Já o número de óbitos é de 45.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul