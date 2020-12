Polícia Quatorze criminosos são presos durante uma operação contra o tráfico de drogas na Região das Missões

22 de dezembro de 2020

Quadrilha atuava em São Luiz Gonzaga Foto: Polícia Civil/Divulgação (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Quatorze criminosos foram presos, na manhã desta terça-feira (22), durante uma operação deflagrada pela Polícia Civil em São Luiz Gonzaga, na Região das Missões. A ação teve como objetivo capturar um grupo familiar – genro, sogro e sogra – que comandava grande parte do tráfico de drogas na cidade, abastecendo e controlando diversos pontos de venda, inclusive, fora do município.

A ação contou com o apoio da Brigada Militar e do Exército. As investigações já haviam culminado na prisão em flagrante de nove criminosos por tráfico de drogas.

Todos trabalhavam para a família alvo da operação desta terça, que reside no bairro Trinta. Foram apreendidos R$ 15 mil, 1 mil pedras de crack, quatro veículos e uma motocicleta.

