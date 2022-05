Ciência Quatro astronautas voltam à Terra após quase três meses no espaço

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











A equipe conduziu pesquisas orbitais que vão desde pimentões cultivados no espaço até robôs. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após quase três meses no espaço, na Estação Espacial Intrenacional (ISS), três astronautas americanos e um alemão retornaram à Terra no início da madrugada desta sexta-feira (6) – horário no Brasil. A cápsula Dragon, da SpaceX, que está a serviço da Nasa, pousou em segurança na costa de Tampa, na Flórida. A equipe conduziu pesquisas orbitais que vão desde pimentões cultivados no espaço até robôs.

Os americanos Kayla Barron, de 34 anos, Raja Chari, 44 anos, e Tom Marshburn, 61 anos, e o astronauta da Agência Espacial Europeia (ESA) Matthias Maurer, 52 anos, permaneceram quase 24 horas na nave até pousarem por volta de 1h40 – horário de Brasília.

A cápsula foi resgatada por um navio. A tripulação foi substituída na ISS há uma semana por outros quatro astronautas: três americanos e um italiano. Mais três cosmonautas russos permanecem na estação.

Os astronautas que retornaram nesta sexta fizeram vários experimentos científicos. Estudaram, por exemplo, como o cimento endurece na ausência de gravidade, algo que pode ser muito útil para futuras construções, inclusive na Lua. Também fizeram a segunda coleta de pimentas a bordo da estação.

O mergulho de reentrada da nave na atmosfera da Terra gerou calor por fricção e elevou a temperatura no entorno de seu casco para 1.930°C.

Dois conjuntos de paraquedas se abriram acima da cápsula no estágio final de descida, diminuindo sua queda para cerca de 24 km/h antes de atingir a água.

Som provocado por buraco negro

Os astrônomos descobriram que as ondas de pressão enviadas pelo buraco negro causavam ondulações no gás quente do aglomerado que poderiam ser traduzidas em uma nota. Só que essa nota fica cerca de 57 oitavas abaixo do Dó maior, que é a base do sistema tonal, e que navega por frequências que o ouvido humano não consegue captar.

Foi então que os pesquisadores do Observatório Chandra, da Nasa, conseguiram traduzir os dados astronômicos em som nos buracos negros do aglomerado de galáxias de Perseu e M87, que estão a uma distância de aproximadamente 240 milhões e 53 milhões de anos-luz da Terra, respectivamente. Segundo a Nasa, um aglomerado de galáxias possuem grandes quantidades de gás e isso fornece um meio para as ondas sonoras viajarem.

Em Perseu, as ondas sonoras foram identificadas pelos cientistas e tornadas audíveis pela primeira vez. Os pesquisadores ampliaram o tom da escala em 57 e 58 vezes acima do som original, para que pudesse ser ouvido pelos humanos. Isso implica dizer que o som ficou 144 quatrilhões e 288 quatrilhões de vezes mais alto que sua frequência original.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Ciência