Três armas foram apreendidas em Canoas

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (26), a Operação Perjúrio para combater homicídios relacionados ao tráfico de drogas em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Quatro criminosos foram presos.

Os policiais apreenderam três armas de fogo municiadas, um cofre, uma máquina de cartão de crédito e celulares. No total, foram cumpridos 14 mandados judiciais durante a operação, que investiga 11 assassinatos na cidade.

Segundo o delegado Thiago Carrijo, os crimes ocorreram nos bairros Mathias Velho e Guajuviras. Em todos os casos, os autores mantinham convívio com as vítimas.

Na noite de 13 de fevereiro, um jovem de 17 anos foi morto com um disparo de arma de fogo na cabeça por um de seus “amigos” na via pública. A motivação teria sido dívidas do tráfico de entorpecentes.

Em outro caso, na manhã de 25 de abril, populares encontraram um corpo no bairro Mathias Velho. O homem teria sido morto a pauladas por “amigos” em uma festa e, logo após, enrolado em um lençol, sendo transportado até o local onde os bandidos ocultaram o cadáver. A motivação seria ciúmes aliado ao tráfico de entorpecentes.

“As prisões são decorrentes de um difícil trabalho de investigação realizado pelos policiais nos últimos meses, chegando ao esclarecimento total dos fatos”, afirmou o delgado Carrijo.

