Notas Mundo Quatro guerrilheiros morrem em bombardeio militar na Colômbia

Por Redação O Sul | 14 de Maio de 2020

Quatro guerrilheiros do ELN morreram nesta quinta-feira em um bombardeio militar no norte da Colômbia, informou o ministro da Defesa Carlos Holmes Trujillo. Entre os mortos, está um líder local do grupo rebelde conhecido como Mocho Tierra e “mais três terroristas” que estavam em um campo no município de Montecristo, departamento de Bolívar.

