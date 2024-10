Polícia Quatro irmãs são condenadas por dopar e roubar idoso no interior do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Conforme o MP, as criminosas aplicavam o golpe "boa noite, Cinderela" Foto: Divulgação Conforme o MP, as criminosas aplicavam o golpe "boa noite, Cinderela". (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quatro irmãs foram condenadas por dopar e roubar um idoso em Santo Antônio das Missões, na Região das Missões. Somadas, as penas das criminosas totalizam mais de 19 anos de prisão.

Conforme a denúncia do MP (Ministério Público), as bandidas, de 40, 47, 49 e 51 anos, colocaram uma medicação na comida da vítima, fazendo com que o idoso perdesse a consciência e adormecesse, momento em que o roubaram.

Na sequência, na posse do cartão bancário da vítima e de sua respectiva senha, duas das irmãs efetuaram diversas compras no comércio da cidade. Além disso, sacaram R$ 1 mil da conta do idoso.

O julgamento foi realizado na segunda-feira (30). O promotor de Justiça Matheus Trindade afirmou que “as irmãs possuem antecedentes criminais e faziam dos delitos patrimoniais o seu meio de vida, com notória atuação em detrimento de pessoas idosas do sexo masculino, as quais tinham suas vulnerabilidades exploradas, sobretudo diante de propostas falsas de programas sexuais, oportunidade em que aplicavam o golpe do ‘boa noite, Cinderela’”.

Para Trindade, “a condenação dessas irmãs é um acontecimento marcante para a comunidade de Santo Antônio das Missões e decorre de um trabalho profícuo e empenhado da Polícia Civil com o Ministério Público”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/quatro-irmas-sao-condenadas-por-dopar-e-roubar-idoso-no-interior-do-rio-grande-do-sul/

Quatro irmãs são condenadas por dopar e roubar idoso no interior do Rio Grande do Sul

2024-10-01