A principal causa do medo nos pacientes é a falta de informação correta sobre as técnicas e procedimentos cirúrgicos. (Foto: Reprodução)

Apesar dos avanços tecnológicos da medicina, que ampliam o acesso e a segurança dos procedimentos cirúrgicos, muitas pessoas ainda possuem medo de se submeter a uma cirurgia plástica, seja devido à anestesia, a recuperação, os resultados ou diversos outros motivos. E a principal causa desse receio nos pacientes é a falta de informação correta sobre as técnicas e procedimentos cirúrgicos. Então, para ajudar aqueles que ainda possuem medo de passar por um procedimento para corrigir aquele incomodo estético, a cirurgiã plástica Dra. Beatriz Lassance, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery), desmistificou as principais preocupações que as pessoas têm com relação à cirurgia plástica. Confira:

Anestesia

A anestesia causa grande medo aos pacientes, mas esse terror é claramente baseado em ideias e acontecimentos de muito tempo atrás, quando os conhecimentos sobre técnicas de anestesia eram escassos, o que levava a realização de procedimentos anestésicos inadequados que, consequentemente, podiam até causar a morte de pacientes em cirurgias mais simples. De lá para cá, a anestesia mudou muito e hoje é um procedimento médico de altíssima segurança se realizado por profissionais capacitados. “Quando se fala de anestesia, primeiro é preciso entender que o organismo de cada paciente se comporta de maneira diferente e que, consequentemente, as substâncias anestésicas podem ter ações diversas em pessoas distintas. Logo, o fato de um conhecido seu ter tido problemas com anestesia, afinal todo o procedimento possui algum tipo de risco, não quer dizer que você também vá sofrer com complicações causadas pelo uso do anestésico”, ressalta a cirurgiã. “Além disso, os riscos que envolvem a anestesia diminuíram muito ao longo dos anos. A anestesiologia foi uma das áreas médicas que mais evoluiu. O avanço da tecnologia combinado ao investimento em pesquisas na área levou à criação de novas drogas e técnicas que permitem a aplicação da anestesia com altíssimo grau de segurança.” Segundo a especialista, hoje o principal risco da anestesia está relacionado ao profissional que irá aplicá-la. Por isso, certifique-se que o médico que realizará o procedimento é devidamente qualificado.

Recuperação

É muito comum que os pacientes fiquem receosos com o período pós-operatório, já que, além de ser um momento que, na grande parte dos casos, exige repouso e, logo, impede o paciente de retomar suas atividades diárias, é durante a recuperação que surgem as principais complicações, como inchaço, hematomas e sangramentos. Mas, segundo a Dra. Beatriz, basta seguir fielmente as recomendações de seu médico para passar por esse momento com segurança e garantir o melhor resultado para o procedimento. “No geral, o pós-operatório de uma cirurgia plástica exige que o paciente permaneça em repouso, evite realizar esforços físicos, pare de fumar e consumir álcool e evite se expor ao sol. Porém, como cada cirurgia plástica exige uma recuperação diferente, o passo mais importante durante um período pós-operatório tranquilo é ater-se às recomendações dadas pelo seu médico antes da cirurgia”, recomenda.

Qualidade do resultado

Outra preocupação que afeta a maior parte dos pacientes é com relação ao resultado, pois muitos temem que o efeito final da cirurgia seja muito artificial. Porém, ao contrário do que muitos pensam, a cirurgia plástica é sim capaz de proporcionar resultados extremamente naturais. “O segredo do resultado natural que todos buscam está na indicação correta do procedimento. Para obter o melhor resultado é preciso que o cirurgião plástico realize um estudo pleno de toda a estética facial da paciente antes de recomendar uma cirurgia específica. É dever do cirurgião trabalhar de forma a proporcionar o resultado mais próximo do natural, mantendo a estética facial e evitando que o rosto perca sua expressão natural. Daí a importância de buscar por um profissional qualificado”, destaca. Além disso, alguns pacientes receiam que o resultado do procedimento não atinja suas expectativas, o que pode ser resolvido através de conversa franca com seu cirurgião antes da cirurgia.

Má cicatrização

O tamanho, aparência e visibilidade de certas cicatrizes cirúrgicas podem causar grande incômodo aos pacientes, sendo assim um impedimento para algumas pessoas realizarem procedimentos invasivos. “Mas é importante ter em mente que cirurgiões plásticos qualificados e experientes sempre vão fazer o possível para que a cicatriz seja o mais imperceptível possível”, afirma a médica. No entanto, algumas cirurgias exigem incisões maiores que, consequentemente, formam cicatrizes mais visíveis. Mas a boa notícia é que é possível investir em cuidados para que o processo de cicatrização ocorra sem problemas e da forma mais rápida possível. “Por exemplo, manter o local seco e limpo e respeitar as orientações do médico é sempre indispensável para que não haja o risco de infecções. Outro cuidado fundamental é diminuir a tensão entre um lado e outro da ferida, imobilizando o local e evitando fazer esforço. Porém, os cuidados mais importantes durante a cicatrização são a hidratação e, principalmente, a fotoproteção do local, já que a exposição solar pode estimular as células produtoras do pigmento da pele, o que pode conferir um aspecto escurecido à cicatriz”, aconselha a Dra. Beatriz.

Por fim, caso você ainda tenha algum receio sobre o procedimento, o melhor a fazer é conversar com o seu médico. Anote as dúvidas que você possui com relação ao procedimento e pergunte tudo o que desejar ao cirurgião, seja sobre os custos, o pré e o pós-operatório, a anestesia, a duração do procedimento, o local da cirurgia, as complicações e os resultados.