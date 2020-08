Novos QR Codes do Instagram funcionam como as antigas Tags de Nome. (Foto: Divulgação/Instagram)

O Instagram anunciou, nesta terça-feira (18), o lançamento de QR Codes próprios. Os novos códigos têm funcionamento semelhante às “Tags de Nome”, direcionando as pessoas para o perfil de usuários ou de marcas, mas possui um layout que se assemelha a QR Codes comuns, o que facilita a identificação inclusive por pessoas que não possuem a rede social. Segundo a empresa, o objetivo da mudança é ajudar pequenas empresas a serem encontradas pelos consumidores — o recurso, no entanto, também está disponível para usuários comuns.

Os novos QR Codes possuem pequenas marcas do Instagram para sinalizar que aquela imagem levará para um perfil da rede social. O caminho para acessar o próprio QR Code no aplicativo permanece o mesmo, pelo menu de configurações da conta de cada perfil, na seção “Código QR”. Assim como as Tags de Nome, também é possível mudar a cor de fundo para personalizar o código, usando degradês coloridos.

O Instagram explica que também é possível encontrar o próprio QR Code pelo computador, pelo site www.instagram.com/nametag. Lá, o usuário poderá mudar a cor de fundo do código e baixar a imagem em alta qualidade para imprimir em panfletos ou cartazes, por exemplo.

Para fazer a leitura dos novos códigos do Instagram, o usuário pode usar a câmera dos Stories, a câmera de QR Codes existente em cada perfil da rede social ou a própria câmera do celular. Após a leitura, caso a pessoa possua o aplicativo Instagram instalado no aparelho, será direcionada para o perfil do usuário ou empresa dentro da rede social. Se não tiver o app, será levada para o site do Instagram no navegador.

De acordo com o Instagram, a iniciativa quer ajudar as empresas a expandirem a presença no ambiente digital durante a preparação para a reabertura dos locais físicos, já que os perfis exibem informações de funcionamento das lojas, como horário de funcionamento e produtos à venda.

“Continuaremos a criar produtos para ajudá-los a serem descobertos, se conectar com as pessoas e apoiá-los enquanto procuram novas maneiras de se aproximarem de suas comunidades”, diz o comunicado.