Novas imagens do suposto Samsung Galaxy S20 Fan Edition foram reveladas. Segundo renderizações apresentadas por OnLeaks no site Pricebaba, o novo celular da Samsung pode ter traseira de plástico, câmera tripla e tela plana, ao contrário de outros smartphones premium da marca sul-coreana.

As novas renderizações dão mais detalhes sobre a nova edição da linha Galaxy S20. A começar pela parte da frente, o smartphone deve manter a câmera de selfies em um furo, localizado no centro do display. Mas as laterais tendem a ser planas, em caminho oposto aos demais sucessores do Galaxy S10 anunciados no Brasil em março de 2020.

Ainda sobre a tela, o painel com medida entre 6,4 e 6,5 polegadas deve repetir características dos últimos lançamentos da Samsung, como a taxa de atualização de 120 Hz, segundo rumores revelados anteriormente. O celular ainda pode sair da caixa com certificação IP68, que atesta o nível de proteção do telefone contra água e poeira.

A traseira pode ser de plástico, assim como no Galaxy Note 20, apresentado no último dia 5, durante o evento virtual Unpacked 2020, onde estará abrigado um conjunto de câmera tripla no canto superior esquerdo. Espera-se que o trio traga sensores de 12, 12 e 8 megapixels. Para selfies, a câmera frontal deve ter resolução de 32 megapixels.

A ficha técnica avançada do Galaxy S20 Fan Edition (ou Galaxy S20 FE) é outra aposta do lançamento, com processador Snapdragon 865, opções com 6 GB ou 8 GB de RAM, armazenamento de até 512 GB, bateria com 4.500 mAh e 5G. O smartphone ainda deve ser anunciado com Android 10 de fábrica com a interface One UI 2.5.

O próximo telefone da Samsung está cotado para chegar às lojas da Coreia do Sul em outubro de 2020 por 900.000 won sul-coreano, o equivalente aproximadamente 4.115 reais em conversão direta. Não há previsão de data e preço de lançamento do Samsung Galaxy S20 Fan Edition no Brasil.

Críticas nas redes sociais

O ponto que parece ter desagradado mais é o acabamento do produto — a Samsung trocou o vidro por um polímero reforçado com fibra de vidro — e, além disso, o celular tem tela Full HD com frequência de atualização de 60 Hz. Isso o coloca abaixo de outros modelos topo de linha que própria companhia lançou em 2020 e não passou sem ser notado pelas redes sociais.