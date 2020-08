O Google Assistente comemora nesta segunda-feira (17) três anos da formação no curso de português, que foi quando começou a falar o nosso idioma em todos os smartphones Android compatíveis. Além do bolo de aniversário, a data traz um novo recurso que pode ser importante para muitas pessoas: usar o Google Assistente para enviar mensagem de áudio pelo WhatsApp.

A nova ferramenta pode ser acessada ao falar, por exemplo, “Ok Google, envie uma mensagem de áudio para o João” ou “Ok Google, envie uma mensagem de áudio para o João dizendo que estou a caminho”. Também é possível iniciar o comando ao pressionar o botão que volta para a tela inicial nos dispositivos, se o comando “OK Google” estiver desligado.

Em testes que fiz, o envio de mensagem de áudio no WhatsApp pelo Google Assistente funcionou normalmente, mas não conseguiu abrir o Telegram e nem o Messenger do Facebook para a mesma função – ambos contam com mensagem de áudio em formato semelhante ao WhatsApp. Ainda nos concorrentes do WhatsApp, é possível realizar uma chamada pelo Duo sem tocar na tela.

“Trabalhamos constantemente para trazer mais recursos ao Google Assistente, para assim torná-lo cada vez mais útil aos brasileiros em seu dia a dia, facilitando a realização de tarefas, por meio da voz e de forma personalizada”, diz Walquiria Saad, líder de parcerias de produto para o Google Assistente no Brasil. “Sabemos que o Brasil é o principal país na utilização de mensagens de áudio pelo celular. Esperamos que essa novidade reforce nosso compromisso de deixar a vida das pessoas ainda menos complicada e mais conveniente”, conclui.

Em pesquisa realizada pela Kantar, junto do próprio Google, o gigante das buscas afirma que o Google Assistente é utilizado ao menos três vezes por semana em 37% dos entrevistados brasileiros, com 21% dos participantes respondendo que utilizam o assistente pessoal todos os dias.

Teste nos EUA

O Google não perde tempo. Poucos meses após a Comissão Federal de Comunicações (Federal Communications Commision ou FCC, no original em inglês), órgão estadunidense equivalente à nossa Anatel, aprovar o uso da frequência de 6 GHz para redes WiFi, a companhia já encaminhou um pedido formal requisitando autorização para realizar testes da nova faixa em 17 estados dos EUA.

Segundo uma documentação obtida pelo Business Insider, os estados visados pelo Gigante das Buscas são os seguintes: Arizona, Califórnia, Colorado, Flórida, Geórgia, Illinois, Iowa, Kansas, Nebraska, Nevada, New York, Carolina do Norte, Oklahoma, Oregon, Texas, Utah, e Virginia. Os testes seriam efetuados em apenas “uma ou duas” cidades de cada região, com exceção da Califórnia, onde serão sete municípios participantes.

“O Google propõe conduzir propagações experimentais para testar a banda de 6 GHz para produzir informação técnica relevante para a utilização dessas frequências, provendo conexões de banda larga confiáveis”, afirma a companhia. Os testes seriam efetuados durante um período de 24 meses, o que elimina qualquer esperança de vermos a empresa usando tal faixa de rádio de forma comercial em um futuro próximo.

Embora a nova frequência possa dar vida a conexões WiFi mais estáveis e ágeis, operadoras tradicionais – como a AT&T – demonstraram preocupação sobre eventuais interferências que seu uso pode causar nas infraestruturas de internet existentes. Procurado pelo Business Insider, o Google não se pronunciou sobre o assunto até o fechamento desta reportagem.