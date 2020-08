O iPhone 12 com um “pedaço” do foguete da SpaceX vai custar 35 mil reais

O iPhone 12 "Musk Be On Mars" conta com detalhes que remetem aos foguetes da empresa de Elon Musk. (Foto: Divulgação)

Entusiastas da Apple com alguns milhares de dólares sobrando podem adquirir um iPhone bastante interessante. A Caviar, empresa russa famosa por lançar smartphones com designs curiosos, anunciou uma versão do iPhone 12 inspirada na SpaceX.

Com a versão mais básica, de 128 GB, custando US$ 5.830 (R$ 31.300 em conversão direta), o iPhone 12 “Musk Be On Mars” conta com detalhes que remetem aos foguetes da empresa de Elon Musk, bem como um autógrafo do empresário. Porém, o grande destaque da criação é a promessa de que os aparelhos terão “uma peça real da missão da SpaceX que estava no espaço”.

“Nossa época é de grandes descobertas geográficas do espaço. A colonização de Marte não está longe. Torne-se um membro da missão SpaceX – possua uma peça real da nave”, diz o site da empresa.

Isso que dizer que, supostamente, os smartphones, de alguma forma, vão contar com alguma peça que estava presente em alguma missão da empresa – embora o site cite a missão Demo-2, não há confirmação da procedência da peça. Apesar disso, como alerta Michael Sheetz, repórter da CNBC, a Caviar não esclarece como obteve fragmentos da missão espacial para implementar nos aparelhos. Por conta disso, recomenda-se cautela.

Apesar de não informar a data de entrega dos aparelhos, é interessante observar que o iPhone 12 ainda não foi lançado. Recentemente, executivos da Apple informaram que o aparelho chegaria às lojas com um certo atraso neste ano.

Além do lançamento de um smartphone temático, a Caviar revelou a disponibilização de um Nike Air Force 1 inspirado no Planeta Vermelho.

O que a empresa faz é modificar aparelhos já disponíveis no mercado. Isso pode, de certa forma, justificar o preço alto cobrado. Como dito, a versão de 128 GB é a mais barata, custando US$ 5.830 (R$ 31.300 em conversão direta). No entanto, para quem deseja mais memória, há versões de 256 GB e 512 GB que custam, respectivamente, US$ 6.140 e US$ 6.520 (R$ 33 mil e R$ 35 mil). Vale lembrar que os itens são limitados, com produção restrita a 19 unidades.

iPhone de titânio

Em janeiro deste ano, a Caviar lançou o Cyberphone. O dispositivo é um iPhone 11 Pro envolto em um corpo de titânio, cujo design é inspirado na Tesla Cybertruck.

É a versão ideal para quem estava desejando que a picape elétrica coubesse no bolso. “No dispositivo, é possível rastrear a geometria deliberada das linhas, a simplicidade das formas e a versatilidade dos materiais”, diz o site da Caviar.

A versão telefônica da Cybertruck feita pela Caviar se dobra em um suporte. Apenas 99 unidades do modelo foram criadas. O valor do aparelho é de US$ 5.256 (R$ 28.400 em conversão direta).