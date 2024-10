Política Saiba que horas sai o resultado e como acompanhar a apuração do segundo turno das eleições 2024

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Em entrevista coletiva, o presidente do TRE-RS, desembargador Voltaire de Lima Moraes, falou sobre a preocupação com a abstenção. (Foto: Cristina Oliveira TRE/RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A votação do segundo turno das eleições 2024, que ocorre em 51 municípios brasileiros, será encerrada às 17h deste domingo (27). A partir deste horário, as urnas começam a ser apuradas e, em algumas horas, serão conhecidos os novos prefeitos dos municípios que não decidiram a disputa no dia 6 de outubro.

Os eleitores podem acompanhar a apuração dos votos no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A partir do fechamento das urnas, a plataforma será atualizada constantemente com os dados para informar quais são os candidatos vitoriosos.

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul – TRE-RS realizou, na última segunda-feira (21), uma avaliação do primeiro turno das eleições municipais, ocorrido no último dia 6 de outubro, nas 497 cidades para a escolha de prefeitos e vereadores. A expectativa é de que até as 20h30min, os votos já estejam apurados.

Em entrevista coletiva, o presidente do TRE-RS, desembargador Voltaire de Lima Moraes, falou sobre a preocupação com a abstenção, destacando que o nosso estado teve o sexto maior índice dentre as unidades da federação, ficando em 23,69 %, atrás de Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Porém, dentre as capitais, Porto Alegre ficou com maior ausência de eleitores, com 31,51 %, a frente de Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que ficaram em segundo e terceiro respectivamente.

Também foi realizada uma análise dos efeitos das enchentes de maio nestes índices, sendo Canoas, a terceira maior cidade do estado, a mais afetada com 31,83% de abstenção no primeiro turno.

Efeitos das cheias

Já nos municípios do Vale do Taquari, onde as ausências não atingiram número expressivo, destacou-se o intenso trabalho realizado pelo TRE-RS com audiências públicas, e apoio administrativo e de tecnologia da informação, para reduzir os efeitos das cheias no pleito.

Os dados apresentados mostraram que os danos da enchente não são os únicos motivos para a ausência de eleitores nas urnas, uma vez que o estudo mostra que cidades atingidas pela chuva tiveram abstenção menor do que em 2016, já que nas eleições de 2020 o número de votantes foi influenciado pela pandemia, não sendo válido como comparação.

O desembargador Voltaire, destaca que “talvez, em uma projeção preliminar, há pessoas que migraram (após as cheias) para outras cidades, outros Estados. Talvez haja desinteresse ou que estejam mais preocupados em reconstruir suas vidas.”

A longo prazo, o TRE-RS vem trabalhando para diminuir os índices de abstenção. Para 2025 está programado um evento para debater o tema. Serão convidados para analisar a situação profissionais de diferentes áreas, como cientistas políticos, sociólogos, políticos e outros setores da sociedade.

O Rio Grande do Sul terá segundo turno em cinco cidades. Além de Porto Alegre e Canoas, eleitores decidirão prefeitos em Pelotas, Caxias do Sul e Santa Maria.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/que-horas-sai-o-resultado-e-como-acompanhar-a-apuracao-do-segundo-turno-das-eleicoes-2024/

Saiba que horas sai o resultado e como acompanhar a apuração do segundo turno das eleições 2024

2024-10-26