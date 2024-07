Gelson Santana Que País é esse?

Por Gelson Santana | 2 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Se aprovado, o que acontecerá é penalizar e encarcerar mulheres pobres, em sua maioria negras. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil Se aprovado, o que acontecerá é penalizar e encarcerar mulheres pobres, em sua maioria negras. (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil) Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Se tem uma frase e questionamento que me acompanha nesses 35 anos de ativismo social é essa. Infelizmente, acreditei – continuo acreditando – que pós redemocratização do País que ela seria excluída. Impossível lembrar quantas vezes continuei a utilizar.

Nos últimos trinta dias ela voltou a fazer parte do meu repertório por vários motivos. Dois deles emergiram da representatividade política. Antes de citar, creio necessário lembrar como ela surgiu. Alguém pode estar pensando: uma música de sucesso, entre tantos outros, do Renato Russo nos anos 80. A maioria acha. Não foi.

Ao olhar para os registros históricos vamos verificar que a expressão nasceu nos bastidores do regime ditatorial após o golpe militar de 64.

Como? Em 1976, o presidente da Arena, Francelino Pereira, falava sobre uma promessa do então presidente Ernesto Geisel de iniciar a transição, em que o regime seria aberto gradualmente e os governadores seriam eleitos pelo voto direto dali a dois anos.

A oposição duvidou da promessa, e ele perguntou: “Que País é este em que o povo não acredita no calendário eleitoral estabelecido pelo próprio presidente”. O que aconteceu? No ano seguinte, Geisel fechou o Congresso, aumentou o mandato de presidente para seis anos, e decidiu que um terço dos senadores seria indicado pelo presidente.

Talvez inspirado nesse fato, o autor da letra da música escreveu:

“Nas favelas, no Senado

Sujeira para todo lado

Ninguém respeita a Constituição

Mas todos acreditam no futuro da nação”.

Voltando ao uso da pergunta e os motivos pelos quais usei muito no último mês. Dois deles não tinha como não usar. O primeiro é o absurdo do PL de criminalização das mulheres, vítimas de estupro, que fizerem aborto após determinado tempo com penalidade maior do que a do criminoso.

Se aprovado, o que acontecerá é penalizar e encarcerar mulheres pobres, em sua maioria negras. Mas, graças a liberdade de imprensa e mobilização de diversos segmentos sociais, virou pauta nacional e freado. Na torcida para não seja aprovado.

O segundo enquadra-se no capítulo “eu não acredito”. É incrível a insanidade, para dizer o mínimo, a proposição apresentada por um vereador da capital paulista querendo legislar sobre atitudes de caridade e minimização de um dos vários sofrimentos dos moradores de rua: a fome.

Num País onde mais de 7,5 milhões de pessoas vivem com renda domiciliar per capita inferior a R$ 150 por mês – fonte, Observatório Brasileiro das Desigualdades, mulheres e afrodescendentes são os mais impactados pela desigualdade. Fico pensando: o que passa pela cabeça desse legislador?

Infelizmente, vamos continuar perguntando: que País é esse?

(Gelson Santana é presidente do STICC e membro do GT relações entre trabalhadores e empregadores do Ministério do Trabalho)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Gelson Santana

https://www.osul.com.br/que-pais-e-esse/

Que País é esse?

2024-07-02