Colunistas Que realmente as mulheres querem?

Por Rogério Pons da Silva | 31 de agosto de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Era uma vez, há muitos e muitos anos, em um reino distante, um jovem príncipe passeava pela floresta distraído, quando foi preso por guardas do reino vizinho.

Sem querer, o príncipe havia entrado nas terras do reino vizinho, sem permissão. Naqueles tempos, isto era considerado uma falta grave!

O príncipe foi levado até a presença do rei vizinho, e este decretou: — Meu jovem, em circunstâncias normais você não seria poupado, mas como és príncipe e do reino vizinho, terás uma chance.

— Sim, majestade! Peço mil desculpas, não percebi os limites do reino, mas diga, o que tenho que fazer? — disse o príncipe, apavorado.

O rei então olhou para o jovem: — Quero a resposta certa da seguinte pergunta:

O que é que realmente as mulheres querem? — Tens cinco dias para me trazer a resposta certa! Caso contrário, invadiremos seu reino e você será morto!

O jovem príncipe saiu assustado do castelo do rei vizinho, montou em seu cavalo e voltou correndo para seu reino, já pensando em como sair dessa enorme enrascada.

Foi direto ao castelo de um jovem lorde, seu fiel amigo. Explicou-lhe a grave situação e, no mesmo dia, ambos saíram às ruas do reino perguntando a todas as mulheres qual seria a resposta certa.

À noite, no castelo, os dois jovens estavam desolados, pois nenhuma das respostas parecia ser a correta. E assim os dias foram passando, e nada! Até que no último dia do prazo fatal, alguém lhes disse que só uma pessoa saberia a resposta certa, e essa pessoa era a bruxa que morava no alto da montanha.

Desesperados, os dois montaram em seus cavalos e subiram até o alto da montanha. Chegando à casa da bruxa, a velha veio até a porta e perguntou o que eles queriam.

Contaram a história para a bruxa, que era muito feia e pavorosa. Ela deu aquela risada de bruxa e disse à dupla que tinha a resposta certa. Entretanto, para responder, teria um preço.

— Diga! Diga quanto de dinheiro quer! — disse o príncipe.

— Não quero dinheiro, nem ouro ou joias! — respondeu a bruxa.

— Eu direi a resposta certa, com uma condição: quero me casar com esse jovem lorde tão logo vocês voltem livres — disse-lhes a bruxa.

— Você está louca! Como vou causar tamanha infelicidade para meu melhor amigo lorde? Isso nunca! — bradou o príncipe.

Neste momento, o lorde puxou o príncipe para um canto e disse que estava tudo bem, que casaria de bom grado com a bruxa, desde que o reino e o príncipe fossem salvos.

Trato feito. Apertaram as mãos, e a bruxa horrorosa deu a resposta certa:

— As mulheres querem ser donas de seu próprio destino!

Os dois jovens pegaram os cavalos e saíram correndo, indo direto ao reino vizinho.

Na frente do rei, o príncipe disse a resposta:

— O que as mulheres realmente querem é serem donas do seu próprio destino!

O rei coçou a cabeça, olhou de lado e foi obrigado a concordar, pois a resposta estava absolutamente certa!

Perdoados e liberados pelo rei, os dois jovens voltaram para seu reino, onde a cidade já aguardava para a festa de casamento do jovem lorde com a bruxa horrorosa.

A cidade estava em festa! Todos cantando alegres, com muita música, comida e bebidas por vários dias.

E o casamento aconteceu. Terminada a festa, os noivos foram para o castelo do lorde, onde iriam morar.

No leito nupcial, o lorde aguardava sua esposa, quando, do nada, surge uma mulher muito linda na frente dele.

— Quem é você!? — perguntou o lorde, espantado com a beleza daquela mulher.

E ela respondeu:

— Eu sou a bruxa, sua esposa, meu amor. Lembra? Sou uma bruxa, posso aparecer do jeito que eu quiser. E, como você foi gentil e educado comigo durante todos esses dias de festa, resolvi lhe dar de presente essa minha aparência.

— E agora você terá que escolher: se quer que eu seja bonita para seus amigos me admirarem de dia e, à noite, serei a bruxa horrorosa; ou então serei a bruxa horrorosa para seus amigos e linda e maravilhosa quando estivermos só nós dois juntos. Que você prefere?

O jovem lorde pensou bastante e respondeu para sua esposa:

— Quero que você seja dona do seu próprio destino!

A partir daquele momento, a bruxa horrorosa nunca mais apareceu como bruxa, mas sim sempre como uma mulher linda e maravilhosa!

Moral da história: Todas as mulheres ficam bonitas quando são donas de seu próprio destino.

*Rogério Pons da Silva

Jornalista e empresário

