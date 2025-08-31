Domingo, 31 de agosto de 2025

Colunistas Ronaldo Nogueira: “A reforma da previdência de 2019 não teve o meu voto e não teve o meu apoio. Apoiei e liderei sim, foi a modernização trabalhista de 2017”

Por Flavio Pereira | 31 de agosto de 2025

Ex-ministro Ronado Nogueira aponta que mudanças implantadas na sua gestão trouxeram dignidade e emprego aos trabalhadores brasileiros

Foto: Divulgação
Ex-ministro Ronado Nogueira aponta que mudanças implantadas na sua gestão, trouxeram dignidade e emprego aos trabalhadores brasileiros. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O ex-ministro do Trabalho e atual deputado federal Ronaldo Nogueira (Republicanos) rechaça c0m firmeza as narrativas equivocadas espalhadas em redes sociais, indicando de má fé, que seria dele a autoria da recente reforma da previdência. Sobre este tema, Nogueira é enfático: “A reforma da previdência de 2019 não teve o meu voto e não teve o meu apoio”.

O ex-ministro deixa claro que “o que eu apoiei e liderei, foi a modernização trabalhista de 2017 com direitos assegurados aos trabalhadores, quando eu fui ministro do trabalho”. Além desta mudança positiva nas relações de trabalho, Ronaldo Nogueira destaca ainda que “liberamos o saque das contas inativas do FGTS e do PIS Pasep. Mais de 22 milhões de trabalhadores receberam o que era seu por direito.”

Aumento da rentabilidade nas contas do FGTS

Outra conquista assegurada no período em que esteve à frente do Ministério do Trabalho, segundo Nogueira, foi “a melhoria na rentabilidade das contas do FGTS. A partir de 2017 até agora já foram distribuídos mais de 95 bilhões em lucros nas contas do FGTS para os trabalhadores cotistas graças a esta nova forma de reajuste que implantamos na minha gestão”.

Ele alinha outras conquistas, lembrando que “criamos a carteira do trabalho digital, o seguro desemprego web, a escola do trabalhador e modernizamos a legislação para gerar mais oportunidades de emprego que conseguimos.”

“Depois da nova lei da reforma trabalhista que apoiei e liderei, mais de 10 milhões de empregos foram criados com direitos assegurados. Facilitamos os mecanismos de aquisição da casa própria porque entendemos que uma casa para morar e um lugar para trabalhar são bases da dignidade”, afirma o deputado Ronaldo Nogueira.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.
O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

