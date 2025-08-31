Bruno Laux Lula nega falta de sucessores, mas reafirma intenção de concorrer à reeleição em 2026

Por Bruno Laux | 31 de agosto de 2025

(Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Lista de opções

Diante de rumores sobre a ausência de potenciais sucessores, o presidente Lula afirmou na última semana que não faltam nomes “dentro e fora do PT” para concorrer à presidência caso não se candidate à reeleição em 2026. Apesar do suposto leque de opções, o chefe do Planalto reiterou que, se estiver bem de saúde, pretende tentar um novo mandato à frente do Executivo.

Candidatura improvável

Apesar de ter manifestado interesse em concorrer ao Planalto em 2026, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) é visto como “carta fora do baralho” por alguns interlocutores de seu pai, Jair Bolsonaro. Aliados do ex-presidente avaliam que o parlamentar errou ao apoiar publicamente o tarifaço proposto pelo governo norte-americano, complicando sua situação no cenário político do Brasil.

Verificação de provas

A CPMI do INSS receberá nesta segunda-feira o advogado Eli Cohen, responsável por reunir provas e conduzir investigações que revelaram o alcance do esquema de filiações forjadas e cobranças ilegais sobre benefícios do INSS. O colegiado planeja ouvir o depoente para verificar a origem e autenticidade das provas apresentadas, além do modus operandi das entidades integradas ao esquema e possíveis relações com agentes públicos.

Presença confirmada

Delegações de 61 países já confirmaram presença para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, prevista para novembro, em Belém (PA). Apesar da crise gerada pelos altos custos de hospedagens na capital paraense, o governo brasileiro espera receber representantes dos 196 países que integram a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

Negociação parlamentar

Os parlamentares da comissão temporária criada no Senado para interlocução sobre as relações econômicas bilaterais com os Estados Unidos se reunirão na próxima terça-feira para apreciar o plano de trabalho da relatora, senadora Tereza Cristina (PP-MS). O colegiado viajou a Washington no final de julho para tentar construir pontes de diálogo e distensionar a relação parlamentar em meio ao tarifaço do governo Trump.

Saúde nos apps

O Ministério da Saúde firmou um Acordo de Cooperação com o IFood para ampliar o alcance de campanhas de saúde pública através dos canais da plataforma. O convênio prevê que a empresa de entregas veicule, em seu site, aplicativo e canais internos, mensagens relacionadas à vacinação, saúde do homem e cuidados gerais preventivos, dentre outros temas prioritários da saúde pública.

Valorização dos condutores

A Comissão de Assuntos Sociais do Senado está analisando o projeto que reconhece condutores de ambulância como integrantes da área da saúde e estabelece critérios para o exercício da atividade. Relatora do texto, a senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO) defende a valorização da categoria, frente à responsabilidade e preparos técnico e emocional necessários para a execução da tarefa.

Passagem flexível

Os integrantes da Comissão de Infraestrutura do Senado podem votar nesta terça-feira o projeto que proíbe o cancelamento automático de trechos seguintes de passagem aérea pelo não comparecimento do passageiro. De autoria da senadora Ana Paula Lobato (PDT-MA), o texto também torna gratuita a correção de nome no bilhete, em caso de erro no preenchimento, além de permitir a transferência de titularidade da passagem aérea.

Álcool nos estádios

Aguarda parecer conclusivo da CCJ da Câmara o projeto da deputada Júlia Zanatta (PL-SC) que define como competência estadual a decisão sobre a venda e o consumo de bebidas alcoólicas dentro de estádios. A parlamentar argumenta que a regulamentação regional tem demonstrado resultados positivos, permitindo a criação de políticas ajustadas às especificidades de cada região do país, sem prejudicar a segurança ou a liberdade de venda e consumo.

Hemptech Brasil

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) anunciou nesta semana um acordo de cooperação técnica colaborativa com a plataforma The Green Hub e o Instituto Ficus para fomentar a inovação e o desenvolvimento sustentável do setor de cannabis no Brasil. A parceria visa utilizar as aptidões de cada instituição para avançar com ações de pesquisa, inovação e estruturas regulatórias relacionadas à cadeia produtiva do segmento.

Mercados abertos

O Ministério da Agricultura e o Itamaraty anunciaram nesta semana a aprovação do governo do Togo, na África Ocidental, sobre a importação de sementes de milho, de braquiária, de soja e de sorgo do Brasil. As pastas divulgaram também o aval das autoridades da Indonésia sobre a exportação de bovinos vivos para reprodução, o que permitirá fortalecer a pecuária brasileira e oferecer aos produtores locais oportunidades futuras para ampliação de negócios na Ásia.

Volta por cima

O governo gaúcho pagou na sexta-feira o sétimo lote dos recursos destinados pelo Programa Volta por Cima às famílias vítimas das chuvas e enchentes no RS entre 14 e 20 de junho de 2025. Com o encaminhamento de R$454 mil creditados no Cartão Cidadão de 227 famílias, a iniciativa totaliza mais de R$5,8 milhões em repasses nesta edição.

Proteção de autoridades

A Polícia Civil do RS formou na última semana a primeira turma do Curso de Segurança e Proteção de Autoridades. Os 20 policiais civis e outros cinco integrantes de forças externas que concluíram a formação estão capacitados para atuar no planejamento e execução de missões relacionadas à proteção de todos os tipos de autoridades e dignitários, com especializações em técnicas modernas de escolta, defesa pessoal, planejamento de operações e uso de tecnologias.

Recuperação fiscal

Inicia nesta segunda-feira o prazo de adesão ao RecuperaPOA 2025, programa de recuperação fiscal da prefeitura de Porto Alegre. Estendida até o dia 31 de outubro de 2025, a iniciativa permitirá o parcelamento de débitos em até 60 vezes, além de descontos de até 90% em juros e multas para a regularização de pendências com o município.

Sessão farroupilha

De forma inédita, a Câmara de Porto Alegre realizará a sessão plenária desta segunda-feira no piquete do Acampamento Farroupilha, no Parque Harmonia. Com estrutura própria no local pela primeira vez, a Casa terá ainda outros dois encontros no espaço ao longo de setembro, respectivamente nos dias 10 e 15.

