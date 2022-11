Brasil Queda de avião que matou dois militares em Santa Catarina será investigada pela FAB

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2022

Os militares Sérgio Branquinho e Rodrigo Alves faziam um voo de treinamento quando ocorreu o acidente. (Foto: Reprodução)

A queda do avião que matou dois militares em voo de treinamento será investigada pela Força Aérea Brasileira (FAB). A informação foi divulgada, em nota, pela Aeronáutica. Destroços da aeronave T-25, da Academia da Força Aérea, foram encontrados em Canelinha, na Grande Florianópolis, nesse sábado (5).

O avião de instrução, ocupado pelo cadete Sérgio Branquinho Junior e o capitão Rodrigo Alves da Silva, havia perdido sinal na tarde do dia anterior , quando o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina foi acionado pela Aeronáutica. Na manhã de sábado, a FAB adicionou meios próprios às buscas. Os militares faziam um voo de treinamento da Academia da Força Aérea quando ocorreu o acidente.

Segundo secretário de Obras e Serviços Urbanos de Canelinha, Silvio Reis, que acompanhou os trabalhos, o avião foi encontrado “totalmente destruído”, por volta das 12h deste sábado, e os corpos das vítimas, carbonizados. O município fica a cerca de 68 km de Florianópolis.

Em nota divulgada no sábado, a Força Aérea Brasileira lamentou as mortes. “O Comando da Aeronáutica expressa suas condolências e ressalta que está prestando todo o apoio aos familiares neste momento de pesa”, destacou o texto. Uma das vítimas foi identificada como Sérgio Branquinho Junior.

Comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Carlos Baptista, também se manifestou na web. “Condolências às famílias e amigos”, escreveu.

Segundo informações, o cadete Sérgio Branquinho era natural de Ribeirão Preto (SP) e estava no quarto ano da Academia da FAB. Em nota, a Prefeitura de Ribeirão Preto, onde o pai de Sérgio trabalha, lamentou a morte do jovem.

Já o capitão Rodrigo Alves era de Japeri (RJ). A prefeita da cidade, Fernanda Ontiveros, publicou uma nota lamentando a morte dele.

“Com imenso pesar que recebo a notícia do falecimento do Capitão Rodrigo Alves da Silva, da Força Aérea Brasileira. Capitão Rodrigo era filho de nossa cidade, foi aluno da E.M. Ary Schiavo e grande orgulho para sua família e amigos de Japeri. Infelizmente o avião da força aérea que ele pilotava em companhia de outro militar, desapereceu na tarde de ontem em Santa Catarina. O avião foi localizado na tarde de hoje e foram confirmadas as duas mortes.Meus profundos sentimentos a família e amigos do Capitão Rodrigo neste momento tão triste!”, publicou a prefeita no Facebook.

