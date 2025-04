Política Queda de ministro alimenta disputa no Centrão por mais espaço no governo Lula

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2025

Rueda, presidente do União, ao lado de Pedro Lucas Fernandes, o cotado para substituir Juscelino; Gilberto Kassab, presidente do PSD, quer a sigla no Turismo e avalia entregar a Pesca. (Foto: Reprodução)

A saída de Juscelino Filho (União-MA) do Ministério das Comunicações e a abertura de uma janela para outras trocas na Esplanada acirraram os ânimos entre PSD e União Brasil. Enquanto o partido de Juscelino decidiu indicar o nome do deputado federal Pedro Lucas Fernandes (União-MA) para suceder o colega, a sigla de Gilberto Kassab tenta se cacifar para assumir o Turismo, pasta atualmente comandada por Celso Sabino (União-PA).

Na quarta-feira, depois de cumprir agenda em Honduras, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse publicamente que o União irá manter o comando das Comunicações, o que atrapalha as pretensões do PSD. Em Tegucigalpa, também sinalizou que discutirá a indicação de Pedro Lucas. Mas não revelou se irá ampliar as substituições.

Depois de participar da 9ª Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), o presidente Lula também afirmou que deveria ter uma reunião com líderes do União.

“O União Brasil tem o direito de me indicar o sucessor para o Juscelino, que é do União Brasil. Eu já tenho o nome, eu conheço o Pedro Lucas”, afirmou Lula.

Em conversa com líderes do partido, o presidente da República deu sinais de que não deve ceder ao PSD a pasta do Turismo. Lula afirmou, segundo integrantes do União, que gosta do trabalho de Celso Sabino.

De acordo com relatos, em conversa por telefone com Lula anteontem, em viva voz, o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, chegaram a consultá-lo se ele queria que Celso Sabino fosse deslocado para o lugar do Juscelino.

De acordo com pessoas que acompanharam a conversa, Lula indicou que preferia que Sabino ficasse onde está. Foi nessa mesma conversa que Lula abriu caminho para a entrada de Pedro Lucas Fernandes na Esplanada dos Ministérios.

Juscelino Filho deixou a pasta após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por suspeitas de desvio de emendas no Maranhão. Ele nega ter cometido qualquer crime.

“Toda vez que ministro é denunciado pelo procurador-geral, é uma política saudável que ele se afaste do governo para poder provar sua inocência e não comprometer o dia a dia do governo, que é de muito trabalho, muita coisa prática. E nosso ministro Juscelino é deputado federal, ele simplesmente acredita que vai provar a inocência dele e é tudo isso que eu quero”, acrescentou Lula na quarta-feira, em agenda no exterior.

Deputado federal em segundo mandato, Fernandes não é próximo de Lula, mas tem relação de estrita confiança com Rueda e Alcolumbre, para os quais o presidente tem feito gestos públicos de aproximação.

Fernandes integrou a comitiva que viajou com Lula para Japão e Vietnã no final de março e acompanhou o petista no roteiro de sete dias pela Ásia.

A pressão de PSD sobre o Turismo, no entanto, não deve diminuir. Com três pastas no governo Lula — Agricultura, Minas e Energia e Pesca —, a legenda se sente sub-representada no primeiro escalão.

O objetivo é trocar a Pesca pelo Turismo. O ministério de Sabino é visto como estratégico para direcionar montante elevado de emendas parlamentares para eventos, obras e shows. Seria importante também para atender diversos estados onde o PSD possui grande quantidade de deputados federais.

A sigla entende que ações na área do Turismo se encaixariam na área de atuação de deputados de Pernambuco, Rio, Bahia, Ceará e até do Paraná, que concentra hoje uma ala de oposição ao governo.

Parlamentares afirmam que a bancada do PSD na Câmara tem segurado votos para requerimento de urgência do PL da Anistia aos acusados pelos atos golpistas do 8 de Janeiro, e que essa postura tem influenciado outros partidos de centro-direita, como o próprio União, Republicanos e Progressistas.

Congressistas também pontuam que, ao olhar em perspectiva outras legendas, o PSD está em desvantagem nos espaços do governo, o que poderá fazer com que a bancada no futuro se torne hostil à gestão petista, como a do União Brasil é atualmente — legenda que é dividida em relação ao apoio a Lula.

Desde o começo do ano, caciques do PSD se movimentam para trocar a pasta da Pesca pelo Turismo. De acordo esse grupo, o assunto chegou a ser tratado com um ministro palaciano, mas não avançou. Lula fez mudanças pontuais no primeiro escalão que afetaram apenas nomes ligados ao PT. Embora tenha intenção de fazer trocas desde o fim do ano passado, o presidente ainda não chamou presidentes e líderes de partidos para tratar do tema:

“Eu não tenho uma data, eu não tenho um prazo, eu não tenho uma decisão. Eu vou fazendo na hora que eu achar que tem que mudar. É assim”, disse Lula em Honduras.

Nome com trânsito no Centrão, Sabino tem apoios de peso para se manter no cargo. Além do aval de Alcolumbre, conta com o suporte das bancadas do União na Câmara e no Senado para seguir no cargo. Aliados do ministro também reforçam os números positivos de entrada de turistas estrangeiros no Brasil como argumento para Sabino não ser substituído.

“Estou tranquilo. Sigo trabalhando. Meu tripé é Deus, Lula e minha bancada do União na Câmara. Enquanto tiver apoio dos três, sigo firme trabalhando no Turismo”, afirmou o ministro.

No PSD, o nome defendido para ocupar o lugar de Sabino é o do deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ). O parlamentar era o indicado pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), como forma de retribuir o apoio à eleição de Lula no segundo turno. Durante a transição do governo, o deputado chegou a ser sondado para o Turismo, mas seu nome acabou barrado internamente. As informações são do jornal O Globo.

