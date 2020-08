Queiroz não comprovou saúde debilitada e tentou destruir provas, diz ministro do STJ

O ministro Félix Fischer, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), afirmou em decisão que Fabrício Queiroz não comprovou ter a saúde debilitada e tentou destruir provas. Por isso Fischer entendeu que era necessária a prisão preventiva. Na quinta-feira (13) o ministro revogou a prisão domiciliar de Queiroz.

Queiroz e sua esposa estão em prisão domiciliar devido a uma liminar concedida pelo presidente do STJ, João Otávio de Noronha, no dia 9 de julho, durante o período de recesso do tribunal.

Nesta sexta (14), Queiroz saiu de casa na Zona Oeste do Rio de Janeiro para fazer exame médico e, no início da tarde, retornou para casa.

Segundo Félix Fischer, há indicações de que o casal “articulou e trabalhou arduamente, em todas as frentes, para impedir a produção de provas e/ou realizar a adulteração/destruição destas”.