As Filipinas impuseram uma proibição temporária às importações de carne de frango do Brasil nesta sexta-feira (14) depois que uma cidade na China disse ter encontrado traços do novo coronavírus em um carregamento de asas de frango produzidas no País.

Maior exportador global de carne de frango, o Brasil é responsável por cerca de 20% das importações do produto das Filipinas. Até julho deste ano foram vendidos US$ 31,4 milhões, cerca de 50,3 mil toneladas, o que representa cerca de 2% das exportações brasileiras no período.

“Com os relatórios recentes da China e em conformidade com a Lei de Segurança Alimentar do país para regulamentar os operadores de empresas de alimentos e proteger os consumidores filipinos, é imposta a proibição temporária da importação de carne de frango”, disse o Departamento de Agricultura em um comunicado.

O Ministério da Agricultura disse que não foi notificado pelas autoridades das Filipinas.