"Quem conhece Jesus não julga as pessoas", diz Andressa Urach após receber críticas

26 de dezembro de 2020

“Eu estou muito feliz e vou compartilhar minha felicidade sim nas redes sociais", disse a loira Foto: Reprodução/Instagram (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Cansada de receber tantos ataques e críticas, Andressa Urach desabafou em sua rede social sobre os julgamentos que vem recebendo após ter deixado uma igreja, voltado a trabalhar como modelo e ter feito um ensaio na noite de núpcias com o marido, Thiago Lopes.

“Eu sei que tem muitas pessoas que torcem pela minha felicidade, que oram por mim. E tem pessoas que infelizmente não conhecem o amor, não conhecem a Deus. Se dizem crentes, mas as pessoas que mais me julgam, quando eu entro no perfil delas está escrito que elas acreditam em Deus. Eu discordo disso porque quem conhece Jesus não julga, pelo contrário”, desabafou a loira nos stories do Instaram.

Ela ainda completou: “Eu estou muito feliz e vou compartilhar minha felicidade sim nas redes sociais. Eu não acredito que inveja pega porque quem tem Jesus não acredita em macumba, em inveja, vive a felicidade, transborda a felicidade. Eu tenho amor dentro de mim e cada um dá o que tem.

