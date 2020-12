Celebridades Demi Lovato mostra estrias e fala de superação de distúrbio alimentar: “Comemorar meu corpo”

26 de dezembro de 2020

Cantora publicou fotos das pernas no Instagram e publicou texto refletindo sobre aceitação do corpo

Demi Lovato publicou uma série de fotos das pernas para falar sobre a aceitação do próprio corpo e sua recuperação após lidar com distúrbios alimentares. Na publicação do Instagram, a cantora comemorou uma nova fase.

“Eu genuinamente acreditava que se recuperar de um distúrbio alimentar não era real. Que todo mundo estava fingindo ou recaindo por trás das portas. ‘Com certeza, ela vomita aqui e ali’, ‘ela não pode aceitar as próprias celulites’… São algumas coisas que eu falava para mim mesma enquanto crescia. Eu sou muito grata por poder dizer, pela primeira vez na minha vida, que meu médico me olhou e falou: ‘É assim que uma recuperação de um distúrbio alimentar se parece'”, celebrou Demi.

“Fiz um pequeno ensaio quando estava em quarentena para celebrar minhas marcas em vez de sentir vergonha delas. Comecei a passar glitter nelas para comemorar meu corpo e todos suas características. Minhas estrias não vão embora, então vou passar um pouco de glitter nelas. Esse ano foi difícil. Seja gentil consigo mesmo se você falhar e lembre de voltar ao caminho correto de volta, porque você vale a pena.

