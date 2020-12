Celebridades Anitta nega inspiração em Lady Gaga em look para clipe: “Não conheço”

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2020

Cantora (foto), que participou de clipe com Luísa Sonza e Pabllo Vittar, afirmou que não conhecia disco da artista Foto: Reprodução/Instagram Cantora (foto), que participou de clipe com Luísa Sonza e Pabllo Vittar, afirmou que não conhecia disco da artista. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Anitta, Pabllo Vittar e Luísa Sonza uniram forças em Modo Turbo e o clipe da parceria continua dando o que falar nas redes sociais. Em trecho da coletiva de lançamento do projeto, as cantoras são questionadas sobre uma suposta inspiração em Lady Gaga no álbum Chromatica para o visual do clipe.

“Eu vi que comentaram que na minha roupa tinha uma faca, mas que a roupa da Anitta era ainda mais parecida com a da Gaga. E que a faca, a Luísa pegou e enfiou na perna da Gaga”, disse Pabllo. Anitta causou surpresa nos fãs ao falar que não conhecia. “Eu não conheço, é uma música?”, perguntou ela.

“Anitta, estamos todos preocupados que você não sabe o que é Chromatica! É um situação muito preocupante mesmo”, escreveu um internauta. Dias depois, Anitta disse que pesquisou sobre o disco de Gaga. “Que bola fora. Já tratei de buscar, né pq depois desse vexame”, disse no Twitter.

