Celebridades Luana Piovani mostra “dançadinha para o boy” em cliques feitos pelo namorado

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2020

Atriz e apresentadora mostrou para os fãs como foi sua preparação para passar o primeiro Natal com o novo affair Foto: Reprodução/Instagram Atriz e apresentadora mostrou para os fãs como foi sua preparação para passar o primeiro Natal com o novo affair. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Luana Piovani passou o Natal ao lado do novo namorado e compartilhou com os fãs alguns cliques dela feitos por ele. Em um deles, inclusive, a atriz e apresentadora aparece empinando o bumbum para as câmeras: “Dançadinha para o boy”.

Na sequência de cliques Luana começa se arrumando e maquiando para passar o Natal. A atriz começa, então, a fazer caras e bocas. A cada foto postada, uma legenda divertida: “Dançadinha para o boy”, “Charminho”, e “Ela canta e dança, também”.

Posteriormente, Luana ainda publicou outras fotos em passeio. “Ele faz as minhas fotos o tempo todo. Até com cardápio na mão. Ele não pára, acho que gosta mesmo de mim”, brincou.

