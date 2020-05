Rio Grande do Sul Quem sair à rua em Caxias do Sul sem usar a máscara de proteção facial poderá ser multado em mais de 170 reais

Por Redação O Sul | 3 de Maio de 2020

Prevista em decreto municipal, obrigação vale a partir desta segunda-feira. (Foto: EBC)

Se você mora ou está de passagem por Caxias do Sul (Serra Gaúcha), não saia à rua sem máscara de proteção facial. Além de aumentar consideravelmente o risco de se tornar o 54º caso de coronavírus na cidade, agentes poderão multá-lo em até R$ 172. A punição consta no decreto municipal nº 20.926, publicado na semana passada pelo prefeito Daniel Guerra.

Uma equipe da SMU (Secretaria Municipal de Urbanismo) promete fazer rondas permanentes, atuando no convencimento dos que ainda resistem em aderir à determinação. Caso esse tipo de persuasão não funcione, o jeito vai ser punir o infrator com multa que varia de de R$ 90 a R$ 172.

De acordo com o chefe do Executivo, entretanto, a própria população pode – e deve – contribuir para que os cidadãos utilizem o dispositivo, já que os casos de descumprimento não poderão ser relatados ao serviço de teledenúncia “Alô, Caxias!”, por exemplo.

Boates

Na noite de sábado, fiscais da SMU visitaram endereços de 11 bairros em Caxias do Sul, a fim de verificar de perto informações sobre o descumprimento da proibição de funcionamento de bares, boates, casas noturnas e festas na cidade. Resultado: cinco estabelecimentos interditados (um deles pela segunda vez.

“Encerramos uma evento com mais de 20 pessoas”, relatou o titular da pasta, João Uez. “Outros nove locais haviam sido alvo de denúncia, mas os agentes encontraram portas fechadas – ou já encerradas. A ofensiva contou com o apoio da Guarda Municipal caxiense.

“Como as pessoas não têm consciência, temos que agir e assim vai continuar sendo”, frisou Uez. “Precisamos que a comunidade nos ajude, evitando ir a esse tipo de local ou participar de festas, no atual momento. É necessário garantir a saúde de todos, até para que estes locais possam reabria as suas portas”.

De fato, esse tipo de violação tem motivado uma série de ações das autoridades no município. Na quinta-feira passada (30), a Secretaria já havia vistoriado sete bares, no horário das 19h30 às 21h30. O saldo foi o fechamento de cinco estabelecimentos e a orientação para que outros três encerassem o atendimento.

A noite estava movimentada: uma loja de conveniência e o posto de combustíveis que a abriga foram notificados a cumprir o decreto e não permitirem aglomerações de pessoas no local. Em diversos bairros, também foram abordados 70 veículos, resultando em 14 flagrantes de motoristas embriagados.

E quando a madrugada já se aproximava, as equipes da SMU e Guarda Municipal acabaram com uma festa clandestina que era realizada na localidade de Desvio Rizzo e conduziram para depoimento o responsável pelo evento. Dentre os problemas encontrados estava a grande quantidade de adolescentes alcoolizados.

(Marcello Campos)

