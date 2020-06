Acontece Quem se tornará o rei do tênis?

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

(Foto: Reprodução/ Pixabay)

A disputa mundial para saber quem vai se tornar o rei do tênis está cada vez mais acirrada. Pela oitava vez, o sérvio Novak Djokovic venceu o Aberto da Austrália, um dos mais tradicionais torneios do Mundo, disputado em Melbourne, e ganhou posições frente ao suíço Roger Federer e ao espanhol Rafael Nadal.

Os torneios de Grand Slam são os quatro eventos anuais mais importantes do tênis e oferecem o maior número de pontos no ranking mundial, além de prêmios em dinheiro e repercussão junto ao público e a mídia.

Djokovic, Federer e Nadal disputam o maior número de títulos antes da aposentadoria, competindo para saber quem será o maior tenista da história. Com relação aos pontos conquistados ao longo de suas carreiras, os três quase empataram: Nadal com 42,08%, Djokovic com 41,79% e Federer com 39,31%.

Nadal é o único que venceu cinco vezes consecutivas em Roland Garros, torneio realizado em Paris, na França. O espanhol é o maior vencedor em quadras de saibro, com 57 títulos. Já Federer está a frente dos outros dois, sendo o recordista de títulos de Grand Slam, com vinte conquistas.

Mas qual será a opinião dos grandes nomes da modalidade sobre esses três fenômenos do tênis Mundial? Para isso a Betway, site de aposta esportiva online, foi ouvir o ex-tenista espanhol Alberto Berasategui, finalista de Roland Garros em 1994. “Nadal e Federer têm se saído melhor e não se aposentam porque cada um quer ser o melhor. Será difícil repetir no futuro essa rivalidade em termos de números, títulos e nível. Talvez Djokovic tenha mais chances. Primeiro, por idade e depois porque joga bem nas três superfícies. A possibilidade de Federer continuar somando pontos nesta corrida pelo trono passa por Wimbledon, mas Rafa e Djokovic têm mais oportunidades no piso duro. Na Espanha não veremos outro Nadal em 500 anos porque sua contribuição é algo incrível, dentro e fora das quadras. No cenário internacional há jovens que se destacam como Medvedev, Tsitsipas e Zverev, que certamente dominarão o tênis mundial nos próximos anos, mas não estarão no nível de Nadal, Federer e Djokovic”, relatou Berasategui para a matéria publicada no blog da empresa de aposta online Betway Esportes.

Tecnologia no esporte

Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer terão ao lado deles uma nova tecnologia em 2020. O FoxTenn será responsável por medir a velocidade das bolas dos três reis em diferentes torneios ATP. Essa nova técnica vai substituir o popular sistema de arbitragem do Hawk-Eye ou “olho de falcão”. A inovação vai proporcionar que os jogadores, patrocinadores e demais envolvidos nas partidas estejam mais seguros quanto a um torneio justo. Já os sites de apostas esportivas poderão oferecer opções aos apostadores com mais precisão.

O espanhol Alberto Berasategui comentou sobre a tecnologia FoxTenn. Ele acredita que as máquinas são mais verdadeiras neste esporte do que em outros, como o futebol, onde a percepção do árbitro influencia mais. “Quanto menos erros, melhor para o tênis e para os jogadores”, concluiu o ex-tenista.

