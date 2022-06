Esporte Quem vale mais? Jogador brasileiro é o segundo mais valioso do mundo. Neymar está fora do top 100

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2022

Valioso e bom de bola, Vinícius Júnior se tornou o brasileiro mais jovem a marcar gol em finais da Liga. (Foto: Twitter/Champions League)

O Observatório de Futebol do Centro Internacional de estudos de Esportes (CIES, na sigla em inglês), divulgou a lista dos 100 jogadores mais valiosos do mundo. Listado entre os dez mais rentáveis desde 2015, Neymar ficou de fora da lista, que conta com 11 brasileiros.

O jogador brasileiro mais valioso é Vinícius Júnior, que ocupa a segunda posição. De acordo com o Cies, ele está avaliado em R$ 947 milhões, atrás apenas do francês Mbappé, avaliado em R$ 1 bilhão.

Além de Vinícius Júnior, não há outros brasileiros no top 10. Os brasileiros segundo e terceiro melhores colocados também são do Real Madrid. Éder Militão ocupa a 21ª posição geral e Rodrygo a 39ª. Eles são avaliados em R$ 461 milhões e R$ 381 milhões, respectivamente.

O quarto e quinto atuam no futebol inglês. Alisson, do Liverpool, é 50º da lista, avaliado em R$ 349 milhões. Já Ederson, do Manchester City, é o 59º, com valor de R$ 333 milhões.

O sexto e sétimo jogam na França. Marquinhos, do PSG, e Lucas Paquetá, do Lyon, estão na 63ª e 65ª posições gerais, avaliados em 316 milhões e 311 milhões, respectivamente.

Os demais jogadores brasileiros na lista dos 100 mais valiosos são Gabriel Jesus, do Manchester City, na 80ª posição (286 milhões); Casemiro, do Real Madrid, na 85ª posição (273 milhões); Richarlison, do Everton, na 89ª posição (R$ 270 milhões); e Antony, do Ajax, na 95ª posição (261 milhões).

Top 10

– Kylian Mbappé (PSG) – R$ 1 bilhão;

– Vinícius Júnior (Real Madrid) – R$ 947 milhões;

– Erling Haaland (Manchester City) – R$ 780 milhões;

– Pedri (Barcelona) – R$ 690 milhões;

– Jude Bellingham (Borussia Dortmund) – R$ 683 milhões;

– Phil Foden (Manchester City) – R$ 633 milhões;

– Frenkie De Jong (Barcelona) – R$ 575 milhões;

– Luis Díaz (Liverpool) – R$ 562 milhões;

– Rúben Dias (Manchester City) – R$ 560 milhões;

– Ferran Torres (Barcelona) – R$ 559 milhões.

Vini Júnior

Autor do gol do título do Real Madrid na Liga dos Campeões, conquistado no final de maio após vencer o Liverpool, no Parque dos Príncipes, em Paris (França), Vini Jr. é a estrela do momento. Aos 21 anos, se tornou o brasileiro mais jovem a marcar gol em finais desde Carlos Alberto, em 2004, e se emocionou após a partida. Em entrevista, admitiu estar “vivendo o momento mais feliz de sua vida” e não poupou declarações ao clube espanhol.

