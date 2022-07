Brasil Quem voou em rotas domésticas recentemente já percebeu: o serviço de bordo voltou a ser servido aos passageiros

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Comissários voltaram a servir comidas, mas com cardápios modestos, mesmo com os preços altos das passagens. (Foto: Divulgação/Azul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quem voou em rotas domésticas recentemente já percebeu: o serviço de bordo voltou a ser servido aos passageiros. Em meio à alta de preços de passagens e margens de lucro das linhas aéreas reduzidas, as três maiores companhias aéreas do país (Latam Brasil, Gol e Azul) redesenharam suas próprias ofertas de lanchinhos. Bebidas, barrinhas e amendoins estão ainda mais modestos, mas em alguns voos é possível até tomar cerveja.

As empresas brasileiras voltaram a dar a todo passageiro algum tipo de comida, mas essas pequenas refeições estão ainda mais simples. Ao mesmo tempo, criam diferenciais para atrair os clientes com maior poder aquisitivo.

De um modo geral, aquela oferta de refeições quentes e bebidas inclusas em todo voo virou definitivamente coisa do passado e não deve retornar, mesmo com os preços das passagens nas alturas. Tentando sair de uma das piores crises do setor em décadas, as companhias tentam todas as formas de diluir custos e retomar escala na movimentação de passageiros.

“O serviço varia, mas é simples em comparação ao que tínhamos na década de 1990, com oferta de pratos quentes em todo o voo. Em contrapartida, era outra realidade de mercado e as tarifas médias eram mais caras também”, diz o diretor de aeroportos da Latam Brasil, Derick Barbosa.

Readaptação

O retorno dos lanches no pós-pandemia parece simples, mas envolveu um esforço de planejamento e logística das companhias aéreas, que não sabiam exatamente quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) editaria a resolução que permitiria a volta do serviço de bordo.

Na Azul, a preparação para a retomada levou sete meses, de acordo com o diretor de marketing e negócios da aérea, Daniel Bicudo. Foram 450 pessoas envolvidas na preparação de kits e retreinamento dos comissários, que usam bandejas em vez de carrinhos. No País, a Azul é a única empresa que serve os alimentos em embalagens com a própria marca da companhia aérea.

Segundo ele, a companhia fez pesquisas com passageiros para entender as preferências alimentares dos clientes e desenhar o cardápio da volta dos lanchinhos com mais chance de agradar. A empresa foi a primeira a voltar a oferecer o serviço de bordo em todos os seus voos. São, de acordo com Bicudo, 31 bases que já estavam abastecidas com produtos à espera da liberação da Anvisa.

“Happy hour”

Hoje, todos os cerca de 800 voos da Azul têm oferta de lanches e bebidas variadas. Desde a quarta-feira (13), a rota da ponte aérea Rio-São Paulo está com cerveja disponível aos passageiros às quartas, quintas e sextas-feiras em voos entre 16h e 22h, em ambos os sentidos da rota.

Nos demais voos, são oferecidos lanches salgados e doces, e o passageiro pode repetir, mas Bicudo diz que a empresa manteve os gastos com catering (alimentos e embalagens) nos níveis de 2019, apesar da inflação, o que obriga adaptações.

Na Latam Brasil, o retorno do serviço de bordo foi em 1º de junho, em todos os voos da companhia. A escolha do que servir também foi repensada e varia de acordo com o tempo do voo, segundo Derick Barbosa, diretor de aeroportos da companhia.

Segundo ele, o nível de satisfação dos clientes já aumentou em razão dos lanchinhos em pesquisas feitas pela empresa depois de cada voo, ainda que se resumam a biscoitinho e água nas curtas distâncias.

“Fizemos contratações de fornecedores já no começo do ano com um contrato de 12 meses. Acabamos empurrando isso para frente por restrições sanitárias e, depois do aval da Anvisa tivemos oito dias para preparar a logística”, conta Barbosa.

Embora o contrato seja o mesmo, Barbosa afirma que o setor também tem percebido a inflação dos alimentos, que tem subido mês a mês.

Na Latam, são oferecidos a passageiros da classe econômica em rotas curtas, de menos de uma hora e meia de voo, apenas água e um cookie de 10g. Nas rotas médias (de uma hora e meia a duas horas de voo), além dos snacks, entram na oferta o café e, eventualmente, outras bebidas. Nas longas, a companhia inclui bebidas variadas, como sucos e refrigerantes.

A partir desta sexta (15), a empresa vai iniciar, em rotas de durações médias e longas, a entrega de sanduíches quentes para passageiros da categoria chamada Premium Economy, em que o passageiro paga uma tarifa mais elevada para ter, entre outras vantagens, mais espaço entre os assentos.

A estratégia vem com a intenção de fidelizar passageiros que valorizam maior conforto também em voos domésticos.

Na Gol, o serviço de bordo voltou a ainda em maio para voos com partida em São Paulo e, em 1º de junho, de maneira geral. Segundo Haroldo Lima, todos os voos com mais de 45 minutos de duração têm oferta de lanches e bebidas como sucos e café. Em rotas mais curtas, os passageiros recebem um copo d’água.

Entre as opções de alimentos nos voos mais longos, estão doces como biscoitos recheados e cookies. Na salgada, biscoito de polvilho sem lactose e sem glúten. A empresa admite apenas uma simplificação dos lanches, não um encolhimento dos produtos servidos.

“A grande dificuldade que tivemos foi a falta de previsão da volta do serviço de bordo. Como a Anvisa não tinha uma previsão de retomada, era difícil trabalhar de maneira preventiva nossas 20 bases abastecedoras”, conta Haroldo Lima, coordenador de produtos e parcerias da Gol.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil