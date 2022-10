Mundo Quer estudar na França? As candidaturas para graduação e pós estão abertas

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2022

Universidades públicas e privadas internacionalmente renomadas recrutam estudantes brasileiros. (Foto: Robin Ooode/ via Unsplash)

Universidades públicas e privadas internacionalmente renomadas recrutam estudantes brasileiros e estrangeiros que vivem no Brasil. O Campus France Brasil já está recebendo candidaturas para graduação ou pós-graduação na França para o ano letivo 2023-2024. A inscrição deve ser feita através da plataforma Etudes en France online, onde é possível indicar diversas formações através de um único dossiê.

O processo seletivo é baseado, sobretudo, na análise do percurso acadêmico e motivações do candidato. Além da avaliação da documentação, que deve ser enviada entre o final de dezembro e o início de janeiro (consulte o calendário), é necessária a realização de uma entrevista presencial.

É possível se candidatar via Campus France a universidades francesas públicas ou privadas, nos seguintes níveis:

– Cursos de graduação (Licence, em francês): ingresso no 1º, 2º ou 3º ano da graduação,

– Cursos de pós-graduação (Master, em francês): ingresso no 1º ou 2º ano do Master,

– DUT: Diplomas Universitários de Tecnologia, formação de 2 anos do nível tecnólogo.

A lista de universidades que recrutam via Campus France, assim como os documentos necessários para cada um dos tipos de formação, está disponível em https://www.campusfrance.org/fr.

Mas, em linhas gerais, os interessados devem apresentar:

– Documento de identidade e CV

– Histórico e diploma/atestado de conclusão referentes ao nível anterior

– Teste de proficiência no idioma (francês ou inglês, em função do curso escolhido)

– Outros documentos: cartas de recomendação, certificados, carta de motivação, entre outros.

Também é possível obter bolsas de estudos para graduação ou pós-graduação na França. O ensino superior em universidades públicas é parcialmente subsidiado pelo governo. Além disso, é possível procurar outras formas de financiamento no catálogo de bolsas do Campus France Brasil.

Estudantes internacionais contam com uma série de benefícios oferecidos pelo governo francês, tais como: auxílio-moradia, descontos em transporte, restaurantes universitários, acesso ao sistema de saúde gratuito, esportes a baixíssimo custo e descontos em compras e atividades de lazer.

Para tirar as dúvidas em relação a candidatura, o Campus France conta com cinco escritórios espalhados pelo Brasil. Os escritórios oferecem atendimento gratuito via e-mail, plataforma on-line ou pela própria caixa de mensagens do dossiê eletrônico. Descubra qual é o seu escritório e como entrar em contato em https://www.bresil.campusfrance.org/campus-france-brasil.

Semana de estudos

Entre 3 e 6 de outubro, o Campus France Brasil organiza a Semana de Estudos na França, uma série de lives temáticas sobre áreas ou projetos de estudos específicos, as candidaturas via Campus France, o Master em Alternance (projeto remunerado com ênfase profissional), ciências humanas e matemática. Para não perder nenhuma sessão, acesse o canal Campus France no YouTube e ative o lembrete!

