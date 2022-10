Esporte Cristiano Ronaldo poderá deixar o Manchester United em janeiro

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2022

O astro português de 37 anos mantém o desejo de deixar a equipe. (Foto: Divulgação/Manchester United)

Cristiano Ronaldo pode estar vivendo seus últimos momentos com a camisa do Manchester United. Com poucas oportunidades no time titular, o jogador pode deixar a equipe em janeiro, quando abre a janela de transferências do meio da temporada do futebol europeu. A informação foi divulgada com exclusividade nesta terça-feira (4) pelo jornal britânico The Telegraph.

Segundo a publicação, o astro português de 37 anos mantém o desejo de deixar a equipe, que não se classificou para a disputa da Champions League deste ano — este ainda seria o principal motivo externado pelo craque. Por sua vez, o novo comandante do time de Manchester, o holandês Erik Ten Hag, teria deixado claro que “não ficaria no caminho” do atacante se uma boa proposta surgir.

Cristiano Ronaldo não saiu do banco de reservas no massacre por 6 a 3 sofrido para o rival Manchester City no fim de semana. Ao ser questionado por que não colocou o português em campo mesmo precisando correr atrás do resultado, Ten Hag explicou que não o fez em respeito pela sua “grande carreira”. O atleta manteve um semblante de decepção durante boa parte da partida. Até o momento, acumula apenas 80 minutos na Premier League (Campeonato Inglês).

Apesar de ter comunicado o Manchester United do desejo de sair desde o fim da temporada passada, o jogador eleito por cinco vezes Melhor do Mundo não recebeu nenhuma proposta vantajosa na última janela de transferências, encerrada no dia 1º de setembro. A única oferta colocada na mesa foi do Al-Hilal, da Arábia Saudita, que propôs R$ 162 milhões ao clube britânico, além de outros R$ 108 milhões a empresários, mas o negócio foi prontamente recusado pelo jogador, que embolsaria cerca de R$ 1,24 bilhão.

Jorge Mendes, empresário de Cristiano Ronaldo, chegou a oferecer o atacante para o Real Madrid, clube em que o português marcou época entre 2009 e 2018, mas recebeu um posicionamento negativo da diretoria merengue. Até mesmo o Atlético de Madrid, um dos maiores rivais do time madrilenho e uma das maiores vítimas do poruguês, recusou o jogador.

Bayern de Munique, Chelsea e Paris Saint-Germain foram outros clubes procurados pelo agente de Cristiano, mas fecharam as suas portas para o astro por entender que o atleta não condiz atualmente com o estilo de jogo proposto pelas equipes, além da alta pedida salarial.

O Manchester United anunciou o retorno de Cristiano Ronaldo em agosto do ano passado. Segundo Fabrizio Romano, jornalista italiano especializado no mercado de transferências, o clube inglês teria desembolsado cerca de 20 milhões de euros (R$ 122 milhões) para tirar o jogador da Juventus. Pela equipe italiana, o português atuou durante três temporadas, tendo conquistado dois títulos do Campeonato Italiano, da Copa da Itália e da Supercopa da Itália.

Foi pelo Manchester United, na temporada 2007/08, que Cristiano conquistou pela primeira vez o título da Liga dos Campeões da Europa e o prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa. No Real Madrid, o português teve ainda mais sucesso internacional com mais quatro títulos da Liga dos Campeões e outras quatro eleições de melhor do mundo, entre 2013 e 2017, cravando seu nome entre os maiores da história do futebol.

