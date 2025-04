Mundo “Quero lavar meu lindo cabelo”, ironiza Trump ao reverter limites à pressão da água nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2025

Medida reverte normas das gestões Barack Obama e Joe Biden

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto que muda as regras sobre limites de água em chuveiros, torneiras e outros equipamentos que consomem água nos Estados Unidos. Além de criticar as gestões democratas, o republicano ironizou: “Gosto de tomar um bom banho e cuidar do meu lindo cabelo”.

Ao rubricar a nova diretriz, ele acrescentou, ainda em tom de deboche: “Tenho que ficar debaixo do chuveiro por 15 minutos até conseguir me molhar. Sai gota por gota. É ridículo”. que gosta de lavar seu “lindo cabelo”.

A medida reverte normas das gestões Barack Obama e Joe Biden, que limitavam o fluxo de água em chuveiros e outros equipamentos domésticos, como torneiras, lava-louças e vasos sanitários.

Os limites eram alvo de críticas de Trump havia muito tempo. Em seu primeiro mandato, ele ordenou a flexibilização dessas restrições, mas Biden derrubou a decisão após ser eleito. Os Estados Unidos adotavam um padrão que estabelecia um limite de água por minuto nos equipamentos.

Trump também chamou de “exagerada” a restrição, e disse que as pessoas gastavam mais tempo para realizar tarefas do dia a dia. A Casa Branca informou, por meio de comunicado, que está “desfazendo a guerra da esquerda contra a pressão d’água”, restaurando “a liberdade de tomar banho”.

“A ordem liberta os americanos das regulamentações excessivas que transformaram um item doméstico básico em um pesadelo burocrático. Os chuveiros não serão mais fracos e inúteis”, declarou o governo.

A restrição de água nos chuveiros e outros, imposta por Obama e Biden, tinha como objetivo reduzir o consumo de energia e água em equipamentos domésticos, incluindo lava-louças, geladeiras, máquinas de lavar e vasos sanitários.

O grupo ‘Appliance Standards Awareness Project’ (ASAP) defende a eficiência energética, e argumenta que as regras durante o governo de Biden reduziram as contas de serviços públicos e ajudaram a proteger o meio ambiente.

Dados da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) mostram que os chuveiros representam cerca de 20% do consumo diário de água em um lar americano médio.

Os modelos que economizam água também reduzem o consumo de energia, uma vez que o aquecimento da água representa em torno de um quinto do gasto energético em uma casa.

Em entrevista à Associated Press, Andrew deLaski, diretor-executivo da ASAP, afirmou que avaliações de consumidores mostram que a maioria dos chuveiros vendidos atualmente “garante um banho satisfatório”.

“Portanto, não há um problema a ser resolvido com os modelos disponíveis hoje”, considerou. Ele afirma que a ordem de Trump é um truque para contornar a lei de eficiência energética de 1992 e previu um resultado semelhante ao da primeira gestão do republicano, quando nenhum grande fabricante de chuveiros fez mudanças significativas em seus produtos. As informações são do portal de notícias Terra e da agência de notícias Associated Press.

